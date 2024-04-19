16 апреля президент Зеленский подписал закон о мобилизации, а уже 17 апреля текст документа был опубликован в государственных изданиях. Это означает, что новое законодательство заработает уже 18 мая.

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Проблемы с соответствием Конституции

По словам министра юстиции Дениса Малюська, новый закон о мобилизации может столкнуться с проблемами, связанными с несоответствием отдельных пунктов положениям Конституции.

Речь идет прежде всего об ограничениях, предусмотренных для уклонистов.

Министр объяснил, что в целом Основной Закон Украины позволяет ограничивать права людей на время действия военного положения.

Поэтому наказание для уклонистов теоретически являются конституционными. В то же время на практике все будет зависеть от того, как депутаты сформулировали процедуру ограничения прав, отметил Малюська.

Напомним, что в финальной версии законопроекта о мобилизации, которую подписал президент, предлагается временно запретить для нарушителей пользование транспортным средством.

Следует заметить, что сначала депутаты предлагали гораздо более жесткие наказания. В частности, запрет выезда из Украины, арест счетов в банках и тому подобное. Впрочем, Комитет по нацбезопасности эти предложения отклонил.

Как будут наказывать уклонистов

Если мужчина не приходит по повестке в ТЦК, тогда полиция принудительно доставляет его в военкомат. Или же ТЦК в течение 5 дней направляет человеку на почту заказное письмо с требованием явиться. Если в течение 10 дней гражданин так и не прибывает, ТЦК обращается в суд и просит, чтобы нарушителю запретили управлять автомобилем.

Напомним, что правительство подготовило отдельный законопроект об ответственности за нарушение мобилизации и воинского учета. Недавно Рада приняла его в первом чтении за основу. Так, Кабмин предложил, чтобы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, наказывали тюремным сроком на 3 – 5 лет.

Также были очерчены размеры штрафов: за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 000 – 85 000 гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 000 – 204 000 гривен.

В то же время Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал уменьшить размеры штрафов и убрать уголовную ответственность.