Об этом 24 Каналу сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, отметив, что все мужчины этого возраста являются военнообязанными, если не признаны непригодными к военной службе. В то же время даже те, что признаны непригодными к службе, обязаны иметь военно-учетный документ.
Важно От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Для чего нужен законопроект о мобилизации
Требование относительно обновления своих данных касается всех без исключения, в том числе также народных депутатов, руководителей органов государственной власти всех уровней, независимо от того есть у лица основания для отсрочки или нет.
Все должны актуализировать свои данные – это одна из ключевых идей этого законопроекта. Для того чтобы государство, органы власти, военное руководство и т.д. четко понимали, какое сегодня имеем количество военнообязанных, кто из этих лиц имеет основания для отсрочки,
– пояснил Вениславский.
Актуализация персональных данных заключается и в предоставлении оснований для отсрочки. Так, если лицо имеет основания для отсрочки, или они появились, или лицо забронировано – оно должно прийти в ТЦК или Центр предоставления административных услуг или зарегистрироваться в электронном кабинете и актуализировать всю информацию по выполнению воинского долга. В частности, это может быть:
- изменение вида деятельности, профессии; получение новых профессиональных навыков;
- предпочтения, относительно места службы;
- семейное положение;
- состояние здоровья и тому подобное.
Простыми словами, это делается для того, чтобы государство не тратило ни время, ни человеческие или материальные ресурсы для того, чтобы искать человека или пытаться обновить информацию о нем, когда он, например, длительное время находится за границей или имеет право на отсрочку, которое не зафиксировали еще и тому подобное.
"Мы хотим навести банальный порядок в военно-учетных данных каждого военнообязанного, чтобы государство знало на кого оно может потенциально рассчитывать, если будет такая необходимость", – подытожил Вениславский.
Что известно о новом законопроекте
- 11 апреля Верховная Рада проголосовала за новый законопроект о мобилизации в Украине. Его поддержали 283 народных депутата. Теперь законопроект должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.
- Законопроект также меняет правила вручения повесток. Теперь их нельзя выписывать посреди улицы. В повестке обязательно должны быть указаны цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК.
- В то же время лицо, которому вручили повестку не может просто так не прийти в ТЦК, на это должна быть важная причина, которую также надо будет подтвердить.