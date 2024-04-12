Об этом 24 Каналу сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, отметив, что все мужчины этого возраста являются военнообязанными, если не признаны непригодными к военной службе. В то же время даже те, что признаны непригодными к службе, обязаны иметь военно-учетный документ.

Важно От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Для чего нужен законопроект о мобилизации

Требование относительно обновления своих данных касается всех без исключения, в том числе также народных депутатов, руководителей органов государственной власти всех уровней, независимо от того есть у лица основания для отсрочки или нет.

Все должны актуализировать свои данные – это одна из ключевых идей этого законопроекта. Для того чтобы государство, органы власти, военное руководство и т.д. четко понимали, какое сегодня имеем количество военнообязанных, кто из этих лиц имеет основания для отсрочки,

– пояснил Вениславский.

Актуализация персональных данных заключается и в предоставлении оснований для отсрочки. Так, если лицо имеет основания для отсрочки, или они появились, или лицо забронировано – оно должно прийти в ТЦК или Центр предоставления административных услуг или зарегистрироваться в электронном кабинете и актуализировать всю информацию по выполнению воинского долга. В частности, это может быть:

изменение вида деятельности, профессии; получение новых профессиональных навыков;

предпочтения, относительно места службы;

семейное положение;

состояние здоровья и тому подобное.

Простыми словами, это делается для того, чтобы государство не тратило ни время, ни человеческие или материальные ресурсы для того, чтобы искать человека или пытаться обновить информацию о нем, когда он, например, длительное время находится за границей или имеет право на отсрочку, которое не зафиксировали еще и тому подобное.

Все о том, как будет работать новый закон – 24 Канал собрал в материале для вас. Детали – читайте по ссылке.

"Мы хотим навести банальный порядок в военно-учетных данных каждого военнообязанного, чтобы государство знало на кого оно может потенциально рассчитывать, если будет такая необходимость", – подытожил Вениславский.

Что известно о новом законопроекте