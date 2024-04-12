Про це 24 Каналу сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, зауваживши, що всі чоловіки цього віку є військовозобов'язаними, якщо не визнані непридатними до військової служби. Водночас навіть ті, що визнані непридатними до служби, зобов'язані мати військово-обліковий документ.

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Для чого потрібен законопроєкт про мобілізацію

Вимога щодо оновлення своїх даних стосується усіх без виключення, зокрема також народних депутатів, керівників органів державної влади усіх рівнів, незалежно від того є в особи підстави для відстрочки чи ні.

Усі мають актуалізувати свої дані – це одна з ключових ідей цього законопроєкту. Для того, щоб держава, органи влади, військове керівництво тощо чітко розуміли, яку сьогодні маємо кількість військовозобов'язаних, хто з цих осіб має підстави для відстрочки,

– пояснив Веніславський.

Актуалізація персональних даних полягає і в наданні підстав для відстрочки. Так, якщо особа має підстави для відстрочки, або вони з'явилися, або особа заброньована – вона має прийти в ТЦК або Центр надання адміністративних послуг чи зареєструватися в електронному кабінеті й актуалізувати усю інформацію щодо виконання військового обов'язку. Зокрема, це може бути:

зміна виду діяльності, професії; отримання нових професійних навичок;

уподобання, щодо місця служби;

сімейний стан;

стан здоров'я тощо.

Простими словами, це робиться для того, щоб держава не витрачала ні час, ні людські або матеріальні ресурси для того, щоб шукати особу чи намагатися оновити інформацію про неї, коли вона, наприклад, тривалий час перебуває за кордоном або має право на відстрочку, яке не зафіксували ще тощо.

Усе про те, як працюватиме новий закон – 24 Канал зібрав у матеріалі для вас. Деталі – читайте за посиланням.

"Ми хочемо навести банальний лад у військово-облікових даних кожного військовозобов'язаного, щоб держава знала на кого вона може потенційно розраховувати, якщо буде така необхідність", – підсумував Веніславський.

Що відомо про новий законопроєкт