Мобилизация в 2024 году: какие основные изменения ждут украинцев

7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта № 10449 по усилению призыва. Что будет с призывным возрастом, отсрочками и бронированием, читайте дальше.

Законопроект еще ждут правки, второе чтение и подпись Зеленского. Впрочем, уже сейчас можно очертить картину того, как будет выглядеть мобилизация в 2024 году.

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Что будет с мобилизацией женщин

Призыв на военную службу женщин будет происходить исключительно на основе добровольного согласия. Если женщина имеет 18 – 60 лет и признана ВВК годной к военной службе, то она вполне может вступить в Вооруженные Силы по собственному желанию. В то же время женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальности, должны стать на воинский учет. Добровольно могут стать на учет те, кто имеет специальность или профессию, родственную с военно-учетной.

Какова ситуация с призывом студентов

Соискателей профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше их предыдущего по одной специальности, призывать не будут. Это не касается аспирантов, которые учатся на контракте.

Также мобилизации не подлежат докторанты и интерны, которые учатся по дневной или дуальной формам, а также научные и научно-педагогические работники учебных заведений по основному месту работы по крайней мере на 0,75 ставки.

Важно заметить, что второе образование или повторное поступление на степень, который вы уже получали, а также обучение на заочной или дистанционной форме не предусматривают отсрочки от мобилизации.

Кроме того, в вузах появится новая дисциплина – базовая общевойсковая подготовка.

Следует отметить, что студенты, которые по действующему законодательству, имеют право на отсрочку, а по новому законопроекту теряют его, имеют возможность завершить обучение до конца учебного года со дня, когда этот закон вступит в силу.

Какие группы мужчин с инвалидностью могут призвать

Новый законопроект освобождает от мобилизации все группы военнообязанных мужчин с инвалидностью. В то же время лица 2 и 3 группы инвалидности, которые получили ее после начала полномасштабного вторжения и не были военнослужащими, должны будут пройти повторный осмотр.

Законопроект также ликвидирует понятие "ограниченно годного". Все, кого ранее были признаны таковыми, должны будут пройти проверку в течение 9 месяцев. Их признают или пригодными, или непригодными.

Кто еще не подлежит мобилизации

От призыва на военную службу освобождаются женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов (в течение 3 месяцев).

Также спасенные из плена военнослужащие могут уволиться с военной службы. В случае, если бывшие военнопленные захотят продолжать служить, они могут воспользоваться дополнительными 90 днями отпуска с сохранением выплат.

Кто потеряет право на отсрочку

Так, законопроектом предусмотрена отмена отсрочки для таких лиц, которые еще сейчас ее имеют: Это военнообязанные,

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, ГССТ, ГССЗЗИ, СБУ, СВРУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны;

работники Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.

Кого можно забронировать

Бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

В государственных органах на должностях государственной службы категории "А", глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В" в органах местного самоуправления;

В Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах;

На предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задачи в случае, если это необходимо для выполнения мобилизационных задач;

На предприятиях и учреждениях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины. Критерии и порядок определения предприятий критически важными определяет Кабмин.

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