Народный депутат Евгения Кравчук рассказала 24 Каналу, что обновление норм мобилизации было нужно. В то же время процесс набора людей в армию не останавливается еще с февраля 2022 года. Его сроки постоянно продлевает Верховная Рада.
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Почему Украине нужен новый закон
Прежде всего стоит заметить, что такой запрос был от военного руководства. Для планирования любых операций и дальнейших действий надо четко понимать, какой резерв есть в государстве.
Для военного руководства и для Министерства обороны должны быть понятны резервы, то есть надо видеть все реестры людей, которые потенциально могут присоединиться к украинской армии,
– рассказала Евгения Кравчук.
Однако это не означает, что абсолютно все, кто заполнит документы в электронном кабинете, или обновит свои данные в ТЦК, сразу будут мобилизованы. Прежде всего говорится о понимании и определенном планирование, в частности для того, чтобы было время качественно подготовить, провести боевое слаживание с людьми, которых мобилизуют.
Кроме этого, сейчас проводится масштабная рекрутинговая кампания от отдельных бригад. Даже во время заседания парламента присутствовало не только высшие военные руководители государства, а также 16 бригадных генералов. Все они обращались к депутатам со словами, что закон о мобилизации нужен именно в редакции комитета.
Поэтому те правки, которые голосовали 10 апреля, были отклонены, чтобы они не могли изменить эту редакцию комитета. А сегодня (11 апреля – 24 Канал) сессионный зал поддержал каждую правку на подтверждение, то есть поддержал редакцию комитета,
– добавила народный депутат.
Закон о мобилизации: актуальные новости
- В новом законе не будет положения о демобилизации военных. Эту правку устранили по просьбе Генштаба. Причиной такого решения называют возможное уменьшение обороноспособности страны и ослабление Сил обороны. Вопрос демобилизации обещают урегулировать в другом законопроекте.
- Владимир Зеленский отреагировал на принятие закона и отметил, что он лишь один из многих, который касается мобилизации. Президент отметил, что запрос на изменения был от военного руководства, а в документе есть нормы, которые помогут военным. Он напомнил, что мобилизация действует в соответствии с правилами военного положения.
- Закон предусматривает ряд изменений, в частности отсрочку, санкции для уклонистов и повторную комиссию для ограниченно годных. Есть исчерпывающий перечень людей, которых не могут мобилизовать. Сюда вошли многодетные родители, опекуны, члены семей погибших, которых посмертно наградили званием Герой Украины, педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования и другие.