Народный депутат Евгения Кравчук рассказала 24 Каналу, что обновление норм мобилизации было нужно. В то же время процесс набора людей в армию не останавливается еще с февраля 2022 года. Его сроки постоянно продлевает Верховная Рада.

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Прежде всего стоит заметить, что такой запрос был от военного руководства. Для планирования любых операций и дальнейших действий надо четко понимать, какой резерв есть в государстве.

Для военного руководства и для Министерства обороны должны быть понятны резервы, то есть надо видеть все реестры людей, которые потенциально могут присоединиться к украинской армии,

– рассказала Евгения Кравчук.

Однако это не означает, что абсолютно все, кто заполнит документы в электронном кабинете, или обновит свои данные в ТЦК, сразу будут мобилизованы. Прежде всего говорится о понимании и определенном планирование, в частности для того, чтобы было время качественно подготовить, провести боевое слаживание с людьми, которых мобилизуют.

Кроме этого, сейчас проводится масштабная рекрутинговая кампания от отдельных бригад. Даже во время заседания парламента присутствовало не только высшие военные руководители государства, а также 16 бригадных генералов. Все они обращались к депутатам со словами, что закон о мобилизации нужен именно в редакции комитета.

Поэтому те правки, которые голосовали 10 апреля, были отклонены, чтобы они не могли изменить эту редакцию комитета. А сегодня (11 апреля – 24 Канал) сессионный зал поддержал каждую правку на подтверждение, то есть поддержал редакцию комитета,

– добавила народный депутат.

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