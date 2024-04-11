Народна депутатка Євгенія Кравчук розповіла 24 Каналу, що оновлення норм мобілізації було потрібне. Водночас процес набору людей у військо не зупиняється ще з лютого 2022 року. Його терміни постійно продовжує Верховна рада.

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Чому Україні потрібен новий закон

Найперше варто зауважити, що такий запит був від військового керівництва. Для планування будь-яких операцій та подальших дій треба чітко розуміти, який резерв є в державі.

Для військового керівництва й для Міністерства оборони мають бути зрозумілі резерви, тобто треба бачити всі реєстри людей, які потенційно можуть стати до українського війська,

– розповіла Євгенія Кравчук.

Однак це не означає, що абсолютно всі, хто заповнить документи в електронному кабінеті, чи оновить свої дані в ТЦК, одразу будуть мобілізовані. Насамперед мовиться про розуміння і певне планування, зокрема для того, щоб був час якісно підготувати, провести бойове злагодження з людьми, яких мобілізують.

Крім цього, зараз проводиться масштабна рекрутингова кампанія від окремих бригад. Навіть під час засідання парламенту були присутні не тільки вищі військові керівники держави, а також 16 бригадних генералів. Всі вони зверталися до депутатів зі словами, що закон про мобілізацію потрібен саме в редакції комітету.

Тому ті правки, які голосували 10 квітня, були відхилені, аби вони не могли змінити цю редакцію комітету. А сьогодні (11 квітня – 24 Канал) сесійна зала підтримала кожну правку на підтвердження, тобто підтримала редакцію комітету,

– додала народна депутатка.

Закон про мобілізацію: актуальні новини