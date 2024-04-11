Народна депутатка Євгенія Кравчук розповіла 24 Каналу, що оновлення норм мобілізації було потрібне. Водночас процес набору людей у військо не зупиняється ще з лютого 2022 року. Його терміни постійно продовжує Верховна рада.
До теми Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково
Чому Україні потрібен новий закон
Найперше варто зауважити, що такий запит був від військового керівництва. Для планування будь-яких операцій та подальших дій треба чітко розуміти, який резерв є в державі.
Для військового керівництва й для Міністерства оборони мають бути зрозумілі резерви, тобто треба бачити всі реєстри людей, які потенційно можуть стати до українського війська,
– розповіла Євгенія Кравчук.
Однак це не означає, що абсолютно всі, хто заповнить документи в електронному кабінеті, чи оновить свої дані в ТЦК, одразу будуть мобілізовані. Насамперед мовиться про розуміння і певне планування, зокрема для того, щоб був час якісно підготувати, провести бойове злагодження з людьми, яких мобілізують.
Крім цього, зараз проводиться масштабна рекрутингова кампанія від окремих бригад. Навіть під час засідання парламенту були присутні не тільки вищі військові керівники держави, а також 16 бригадних генералів. Всі вони зверталися до депутатів зі словами, що закон про мобілізацію потрібен саме в редакції комітету.
Тому ті правки, які голосували 10 квітня, були відхилені, аби вони не могли змінити цю редакцію комітету. А сьогодні (11 квітня – 24 Канал) сесійна зала підтримала кожну правку на підтвердження, тобто підтримала редакцію комітету,
– додала народна депутатка.
Закон про мобілізацію: актуальні новини
- У новому законі не буде положення про демобілізацію військових. Цю правку усунули на прохання Генштабу. Причиною такого рішення називають можливе зменшення обороноздатності країни та ослаблення Сил оборони. Питання демобілізації обіцяють врегулювати в іншому законопроєкті.
- Володимир Зеленський відреагував на ухвалення закону та наголосив, що він лише один із багатьох, які стосуються мобілізації. Президент зауважив, що запит на зміни був від військового керівництва, а в документі є норми, які допоможуть військовим. Він нагадав, що мобілізація діє відповідно до правил воєнного стану.
- Закон передбачає низку змін, зокрема відстрочку, санкції для ухилянтів та повторну комісію для обмежено придатних. Є вичерпний перелік людей, яких не можуть мобілізувати. Сюди увійшли багатодітні батьки, опікуни, члени сімей загиблих, яких посмертно нагородили званням Герой України, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти та інші.