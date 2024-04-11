Тепер чоловікам призовного віку, які отримали інвалідність II або III групи після 24 лютого 2022 року, необхідно повторно пройти медогляд для підтвердження. Детальніше про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук.

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Відстрочка від призову

Згідно з оновленим законопроєктом про мобілізацію, люди з інвалідністю та особи, які звільнені з полону та не виявили бажання продовжувати служити, мають право на звільнення з військової служби. Однак є певні нюанси, які необхідно розуміти.

При отриманні інвалідності (військового – 24 Канал) може відбутися демобілізація, вона і зараз відбувається. А ось для тих чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність II або III групи після 24 лютого 2022 року мають пройти повторний медогляд. Ні для кого не секрет, що були нарікання через купівлю групи інвалідності. Але, знову ж, це не стосуватиметься військових,

– зазначила Євгенія Кравчук.

Щодо доглядачів за особами з інвалідністю у законопроєкті змін не було. Процедура залишилась такою ж, як і раніше – вони не підлягають призову на військову службу. Однак не може бути такого, що за однією людиною з інвалідністю доглядає кілька людей і всі вони записали себе піклувальниками.

Кого не зможуть мобілізувати

Хто ще має відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком;

опікуни особи, визнаної судом недієздатною;

особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи II групи;

особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності в особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

особи, які мають одного із батьків з інвалідністю І чи II групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно надано звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;

здобувачі освіти зараховані до інтернатури;

громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);

військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" чи базову військову службу (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою).

Законопроєкт про мобілізацію: важливо знати