Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин в эфире 24 Канала подробно прояснил все изменения в законе. Напомним, законопроект должен подписать председатель ВРУ Руслан Стефанчук, а в дальнейшем закон отправят на рассмотрение президенту Украины. Если Владимир Зеленский в течение 15 дней его подпишет – закон вступит в силу.

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Изменения для военных

Прежде всего у многих вызвало возмущение то, что норму о демобилизации военных на этапе рассмотрения поправок, изъяли из законопроекта. Однако в этом аспекте не все потеряно.

"После пяти месяцев дискуссий приняли законопроект №101449 – более ста страниц текста. Несмотря на то, что из него исключили норму о демобилизации, приняли отдельное постановление о том, чтобы правительство в течение 8 месяцев должно внести соответствующий законопроект о демобилизации", – отметил Александр Золотухин.

В то же время в этом законопроекте есть нормы, которые касаются военнослужащих. В частности, контрактникам стало легче уволиться со службы.

Этим законопроектом вносят изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", а именно в статью 26, которая регулирует понятие "увольнение". Наконец уравнено в контексте права на увольнение мобилизованных и контрактников. Ранее у них были довольно разные подходы к этому. Если, например, мобилизованный имел право на увольнение при наличии у него трех несовершеннолетних детей, то контрактник такого права не имел,

– отметил юрист.

Также мобилизованный имел право на увольнение, если у него есть мама с инвалидностью II группы, контрактник же – нет. Сейчас урегулировали права на увольнение контрактников и мобилизованных.

"Наличие любой группы инвалидности и выход из плена дает право на увольнение как мобилизованному, так и контрактнику. Окончание контракта, который был заключен в период действия военного положения также дает право на увольнение контрактнику, который проходил военную службу", – рассказал Золотухин.

Законодатели также коснулись вопроса увольнения военных, которые имеют на иждивении ребенка с инвалидностью. Если жена военного также проходит военную службу, то только она имеет право уйти в декрет до трех лет и уволиться.

Обновления в работе ТЦК

Законопроект содержит ряд норм, которых ранее не существовало и для военнообязанных.

ТЦК имеет право обратиться в окружной административный суд об ограничении права управления военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Четко предусмотрено, как подается заявление, в какой срок его будут рассматривать и какие аргументы должны быть для принятия положительного или отрицательного решения в пользу ТЦК,

– отметил юрист в вопросах армии.

Кроме того, в законопроекте ввели понятие электронного кабинета. Сейчас он является добровольным, то есть никто не заставляет военнообязанного регистрироваться в электронном кабинете. В то же время неизвестно, как это будет выглядеть в дальнейшем.

"Даже регистрация электронного кабинета может существенно повлиять на граждан, проживающих за рубежом", – добавил Золотухин.

Также по требованию гражданина, которому вручают повестку, ТЦК обязан предъявить свое служебное удостоверение, назвать свою фамилию, имя, отчество и должность.

Ранее по этому поводу было много дискуссий и даже конфликты, когда граждане требовали представиться, военные отказывались. А военнообязанные отныне должны носить с собой военно-учетные документы, которые должны предъявить по требованию ТЦК. Это не было четко прописано,

– объяснил юрист.

Добавим, что после вручения повестки военнообязанному, он может не прийти в ТЦК только по уважительным причинам. И это надо будет подтвердить документально.

Усиление ответственности для уклонистов

Накануне принятия мобилизационного законопроекта, парламент в первом чтении принял законопроект, который усиливает ответственность военнообязанных за нарушение правил воинского учета. Так, за неявку в ТЦК по повестке будет грозить штраф от 150 до 200 тысяч гривен.

Уголовную ответственность вводят за отказ в прохождении ВВК. Сейчас – это только штраф. Еще ряд других ограничений касаются текущей жизни военнообязанного,

– отметил Золотухин.

В то же время следует понимать, что законопроект приняли только в первом чтении. В него еще будут вносить правки, в том числе и по сумме штрафов. Ведь очевидно, что они превышают финансовые возможности большинство граждан Украины.

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"Сейчас проговаривают цифру штрафа от 18 до 20 тысяч гривен. Уголовную ответственность за не прохождение ВВК, вероятно, оставят, поскольку сегодня есть возможность манипуляций", – подчеркнул юрист.

Напомним, что сейчас ответственность за не прохождение ВВК является лишь административной.

А что с электронным кабинетом

В течение 60 дней с момента вступления в силу этого закона, то есть после подписи президента, все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК. Сделать это можно тремя способами:

непосредственная явка в центр территориального комплектования;

через центр предоставления административных услуг;

через электронный кабинет призывника.

"Замечу, что сейчас электронный кабинет призывника не разработан и не введен в действие. Вероятно, его введут в действие до того времени, когда этот законопроект вступит в силу", – предположил Золотухин.

Особые изменения касаются и граждан, которые находятся за рубежом. У них также есть обязанность обновления данных в ТЦК в течение 60 дней с момента вступления в силу законопроекта.

Они обязаны или сообщить ТЦК через электронный кабинет, или отправив электронное письмо на официальную электронную почту. Те граждане, которые проживают за рубежом, и не обновляют свои данные в течение 60 дней, будут лишены права получения консульских услуг, а также изготовления повторных загранпаспортов через соответствующие сервисы миграционной службы,

– пояснил юрист по делам армии.

Важное о людях с инвалидностью

Многие изменения касаются права некоторых граждан на отсрочку от мобилизации. В основном оно остается за:

забронированными работниками;

лицами с инвалидностью всех групп;

лицами, которые имеют на иждивении трое или более детей;

лицами, которые содержат ребенка с инвалидностью.

В то же время фактически ко всем вышеупомянутым нормам есть новые уточнения. Так, все военнообязанные граждане, которые получили II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, будут обязаны пройти повторный медосмотр. Однако это не касается тех граждан, которые получили соответствующую группу инвалидности вследствие выполнения боевого долга.

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Также изменения внесли по инвалидности жены или мужа с инвалидностью III группы. Отсрочку можно получить, если лицо с инвалидностью имеет конкретное из перечисленных заболеваний и требует постоянного ухода. Речь идет об:

онкологическом заболевании;

отсутствие конечностей, одного из парных органов;

психическом расстройстве;

церебральный паралич или другие паралитические синдромы.

По этому также были дискуссии и суды, по-разному трактовали эту норму. Сейчас четко написано, что во всех других случаях I или II группа инвалидности у жены, или у родителей может предоставить отсрочку опекуну. Но если нет других лиц, которые могут осуществлять этот уход,

– отметил Золотухин.

Кроме того, в контексте отсрочки принимается во внимание и то, есть ли другие лица, которые могут осуществлять уход, являются военнообязанными или нет.

Добавим, что в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" внесены изменения в отношении родственников участников Революции Достоинства. Если близкий родственник посмертно получил звание героя Украины, человек имеет право на отсрочку по собственному желанию.