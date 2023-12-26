Законопроекты зарегистрировали в Раде поздно вечером 25 декабря. Впрочем, подчеркиваем, что их еще будут обсуждать и вносить правки, поэтому предложенные положения не окончательны, передает 24 Канал.

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Кто из мобилизованных может уволиться со службы

В новом законопроекте предлагают несколько условий для увольнения со службы. Стоит добавить, что они не имеют существенных отличий от предыдущего закона, но некоторые правки все же есть.

Так, для увольнения со службы военных по призыву предлагают следующие условия:

освобождение из плена;

избрание нардепом, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым;

окончание срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Кроме того, в новом законопроекте предлагают основания для увольнения мобилизованных в следующих случаях:

в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе,

по состоянию здоровья,

на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе (возможно с пересмотром через 6-12 месяцев),

при наличии инвалидности I или II группы,

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы,

по семейным обстоятельствам,

в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины,

в связи с освобождением из плена,

в связи с сокращением штатов,

в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым,

в связи с окончанием срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Кто будет отсрочку по новому законопроекту

В новом законопроекте очерчен ряд категорий, которые будут иметь право на отсрочку. В частности, говорится о: