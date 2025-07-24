Что изменилось в новом законопроекте о НАБУ и САП: главные положения
- Новый законопроект №13533 ограничивает возможность генерального прокурора и его заместителей давать указания прокурорам САП и запрещает передачу дел НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным его функционирование.
- Изменения включают изъятие нормы о назначении прокуроров генпрокурором, а также устанавливают проверку работников на полиграфе на предмет действий в пользу России.
После бурной реакции украинского общества Владимир Зеленский внес в Раду обновленный проект закона о НАБУ и САП. В основном он возвращает старые нормы, которые убрали прошлым голосованием.
Основные изменения законопроекта №13533 и чем он отличается от скандального №12414 – далее в материале 24 Канала.
Смотрите также Обыски, протесты и фактическая ликвидация НАБУ и САП: все о ситуации вокруг закона №12414
Что в новом законопроекте о НАБУ и САП?
- Кто может давать поручения НАБУ и САП?
Генеральный прокурор, его первый заместитель не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются их полномочий.
Детектив НАБУ обязан выполнять поручения и указания только прокурора САП, которые предоставляются в письменной форме.
- Можно ли отдать дело НАБУ кому-то другому?
Передавать расследование дела НАБУ другому органу досудебного расследования запрещено – кроме случаев, которые делают невозможным функционирование НАБУ или осуществления им досудебного расследования.
- Кто сможет назначать прокуроров в производствах?
Изъята норма о назначении прокуроров в конкретных производствах исключительно генпрокурором.
Однако оставлена норма о доборе в прокуратуру вне конкурса людей без опыта работы, а также увольнении прокуроров, которые находятся "вне штата".
- Какие изменения относительно вручения подозрения?
Убрана норма, что только генпрокурор может подписать подозрение руководителю "постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместителю" (под это подпадает глава Офиса Президента и его замы).
Также сообщать работникам НАБУ о подозрении сможет не только генпрокурор, а и руководитель САП.
- Какие меры безопасности установлены?
Появилось положение о том, что работники НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне, каждые два года должны будут проходить проверку на полиграфе на предмет совершения действий в пользу России. Также в течение 6 месяцев со дня вступления в силу они должны пройти проверку СБУ.
Еще одним положением по НАБУ является запрет для его работников на выезд за границу, за исключением служебных командировок.
Заметим, что во время разговора с Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о НАБУ. Канцлер заверил, что готов помочь.