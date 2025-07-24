Что изменилось в новом законопроекте о НАБУ и САП: главные положения

После бурной реакции украинского общества Владимир Зеленский внес в Раду обновленный проект закона о НАБУ и САП. В основном он возвращает старые нормы, которые убрали прошлым голосованием.

Основные изменения законопроекта №13533 и чем он отличается от скандального №12414 – далее в материале 24 Канала.

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Что в новом законопроекте о НАБУ и САП?

Кто может давать поручения НАБУ и САП?

Генеральный прокурор, его первый заместитель не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются их полномочий.

Детектив НАБУ обязан выполнять поручения и указания только прокурора САП, которые предоставляются в письменной форме.

Можно ли отдать дело НАБУ кому-то другому?

Передавать расследование дела НАБУ другому органу досудебного расследования запрещено – кроме случаев, которые делают невозможным функционирование НАБУ или осуществления им досудебного расследования.

Кто сможет назначать прокуроров в производствах?

Изъята норма о назначении прокуроров в конкретных производствах исключительно генпрокурором.

Однако оставлена норма о доборе в прокуратуру вне конкурса людей без опыта работы, а также увольнении прокуроров, которые находятся "вне штата".

Какие изменения относительно вручения подозрения?

Убрана норма, что только генпрокурор может подписать подозрение руководителю "постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместителю" (под это подпадает глава Офиса Президента и его замы).

Также сообщать работникам НАБУ о подозрении сможет не только генпрокурор, а и руководитель САП.

Какие меры безопасности установлены?

Появилось положение о том, что работники НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне, каждые два года должны будут проходить проверку на полиграфе на предмет совершения действий в пользу России. Также в течение 6 месяцев со дня вступления в силу они должны пройти проверку СБУ.

Еще одним положением по НАБУ является запрет для его работников на выезд за границу, за исключением служебных командировок.

Заметим, что во время разговора с Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о НАБУ. Канцлер заверил, что готов помочь.