Ущерб уже нанесен, – инвестбанкир о реальных рисках для Украины из-за скандального закона №12414

Скандальный закон №12414, который уничтожает независимость НАБУ и САП, ударит по имиджу Украины. Это действительно странное решение.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что Украина фактически разворачивается к 2013 году. Также закон о НАБУ и САП разрушает надежды на евроинтеграцию.

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Как закон о НАБУ и САП повлияет на Украину?

Как отметил Фурса, недавно принятый закон может повлиять и на отношения Украины и США. Дональд Трамп не сильно обращает внимание на антикоррупционные институты в нашем государстве. Но вот "тусовка MAGA" получает "аргумент".

Мы годами слышали от этой тусовки, что Украина – "суперкоррумпированная". Сейчас Трамп начал аккуратно в риторике дрейфовать в нашу сторону. И делать такие шаги – это разрушать возможность коммуницировать с MAGA аудиторией. Там теперь могут начитаться разных твитов, которые напишет российская пропаганда, что "Украина отказывается от борьбы с коррупцией" и так далее,

– отметил Фурса.

Были надежды, что Европа жестко отреагирует на такие действия. Но ничего такого не произошло по разным причинам. Европа понимает, что должна поддерживать Украину, потому что наше государство защищает их от России. Но такие шаги со стороны власти – удар по отношениям.

Не стоит забывать, что многие евробюрократы сейчас находятся в отпусках. Они еще не дали жесткой реакции. И где-то в сентябре могут вернуться к этой теме.

Сотрудничество с МВФ, новые транши, любые новые деньги теперь будут начинаться с разговора о независимости нашей антикоррупционной инфраструктуры. Думаю, что базовый сценарий будет таким. Через несколько месяцев украинская власть под давлением Европы, МВФ, Всемирного банка будет вынуждена переголосовать за этот позор. Но вред уже нанесен. И он безумный,

– подчеркнул Фурса.

Добавим, как в мире реагируют на удар по независимости НАБУ и САП – читайте в материале 24 Канала.