Очень хочется видеть приговоры, – офицер ВСУ прокомментировал закон о НАБУ и САП

В Украине приняли закон, который фактически подрывает независимость НАБУ и САП. Свое возмущение по этому поводу выразили и военные.

Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук высказал 24 Каналу мнение, что после первой эмоциональной реакции должен прийти конструктив.

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Почему есть вопросы к оппозиции?

Ткачук рассказал, что в день голосования за закон отреагировал эмоционально. Впрочем был настолько сконцентрирован на войне, что на самом деле даже не знал, что законопроект рассматривается и увидел это только в журналистских сообщениях. После того, как увидел голосование, то сначала имел эмоциональную пропасть и провал.

Много делалось для этих антикоррупционных органов. Однако потом выдохнул и посмотрел совсем иначе. Сначала посмотрел на лица тех партий, которые называют себя оппозиционными, как они работают. У меня очень много вопросов к голосам "Европейской Солидарности", к голосу, который дал "Голос". Получилось, что это законопроект национального единства,

- отметил офицер ВСУ.

Он продолжил, что этот законопроект объединил все фракции.

Есть ли вопросы к НАБУ и САП?

По словам политолога, есть вопросы к НАБУ и САП по эффективности их работы. Впрочем метод реформирования должен быть налажен в диалоге. Есть надежда, что встреча, которая состоялась в Офисе Президента, даст какие-то результаты и качество. За последние несколько лет можно вспомнить только одно дело, которое довели до приговора.

"Это председатель Тернопольского областного совета, который был осужден за взятку 9 миллионов гривен. Поэтому есть вопрос: "Где приговоры и где результаты?". Хочется видеть и приговоры, и результаты в целом ко всей борьбе с коррупцией в Украине. Если бы не было проблем с борьбой с коррупцией в Украине, то наверное и партнеры не реагировали бы своими желтыми карточками по этому законопроекту", – отметил Ткачук.

Он добавил, что вопросы борьбы с коррупцией требуют системного анализа. Это еще один внутренний враг, который не позволяет нам быть эффективным и на фронте. Каждый раз когда возникают коррупционные дела в направлении войска, хочется прострелить этим людям колени. Именно это заслуживают коррупционеры.