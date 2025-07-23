Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук висловив 24 Каналу думку, що після першої емоційної реакції має прийти конструктив.

До теми Чому ліквідація незалежності НАБУ та САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

Чому є питання до опозиції?

Ткачук розповів, що в день голосування за закон відреагував емоційно. Утім був настільки сконцентрований на війні, що насправді навіть не знав, що законопроєкт розглядається та побачив це лише в журналістських дописах. Після того, як побачив голосування, то спершу мав емоційну прірву та провалля.

Багато робилось для цих антикорупційних органів. Однак потому видихнув і подивився зовсім інакше. Спершу подивився на обличчя тих партій, які називають себе опозиційними, як вони працюють. У мене дуже багато питань до голосів "Європейської Солідарності", до голосу, який дав "Голос". Вийшло, що це законопроєкт національної єдності,

- зазначив офіцер ЗСУ.

Він продовжив, що цей законопроєкт об'єднав усі фракції.

Чи є питання до НАБУ та САП?

За словами політолога, є питання до НАБУ та САП щодо ефективності їхньої роботи. Утім метод реформування має бути налагоджений у діалозі. Є сподівання, що зустріч, яка відбулась в Офісі Президента, дасть якісь результати та якість. За останні кілька років можна згадати лише одну справу, яку довели до вироку.

"Це голова Тернопільської обласної ради, який був засуджений за хабар 9 мільйонів гривень. Тому є питання: "Де вироки та де результати?". Хочеться бачити й вироки, й результати загалом до всієї боротьби з корупцією в Україні. Якби не було проблем із боротьбою з корупцією в Україні, то напевно й партнери не реагували б своїми жовтими картками щодо цього законопроєкту", – зауважив Ткачук.

Він додав, що питання боротьби з корупцією потребують системного аналізу. Це ще один внутрішній ворог, який не дозволяє нам бути ефективнішим і на фронті. Щоразу коли виникають корупційні справи в напрямку війська, хочеться прострілити цим людям коліна. Саме це заслуговують корупціонери.