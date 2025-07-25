Зеленский рассказал, почему законопроект о НАБУ и САП не обсудили перед подписанием

Во вторник, 22 июля, власть экстерном проголосовала и подписала законопроект №12414, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора. Президент Украины считает, что нужно было делать диалог.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Что Зеленский сказал о подписании закона о НАБУ и САП?

Президент Украины объяснил, почему антикоррупционный закон не обсудили до подписания. По его мнению, надо было делать диалог, всегда надо коммуницировать. По словам Зеленского, он сейчас сосредоточен на войне, ведь сейчас это самое главное проблема, а главный враг – это Россия.

Вам не нравится, что я часто говорю слово "война"? Она есть просто. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае надо сделать справедливые шаги,

– сказал Зеленский.

Напомним, что после бурной реакции украинского общества Владимир Зеленский внес в Раду обновленный проект закона о НАБУ и САП. Он ограничивает возможность Генерального прокурора и его заместителей давать указания прокурорам САП и запрещает передачу дел НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным его функционирование.

По словам президента Украины, новый законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов.