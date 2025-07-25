Зеленский отрицает, что Урсула фон дер Ляйен звонила ему по поводу закона о НАБУ и САП
- Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что получал телефонный звонок от Урсулы фон дер Ляйен относительно закона о НАБУ и САП.
- Зеленский заявил, что не общался с главой Еврокомиссии в последние дни, назвав распространенную информацию фейком.
Некоторые СМИ распространили информацию, что якобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен звонила Владимиру Зеленскому относительно закона о НАБУ и САП. Президент Украины опроверг эту информацию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
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Зеленский опроверг, что говорил с фон дер Ляйен о законе
Владимир Зеленский отметил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни.
Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила – это фейк. Мы не имели разговора,
– сказал украинский лидер.
К слову, ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отмечал, что Урсула фон дер Ляйен просила объяснений от украинской власти относительно принятия скандального законопроекта по НАБУ и САП.
По словам Мерсье, в Еврокомиссии были "очень обеспокоены" принятием изменений в Уголовный кодекс, которые могут существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов. В ЕК также напомнили, что такие институты, как НАБУ и САП имеют решающее значение для программы реформ Украины и вступления в Европейский Союз.
Впоследствии СМИ писали, что Евросоюз приветствовал новый подход Зеленского к антикоррупционному закону, несмотря на предыдущее беспокойство.