Вениславский объяснил, когда Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации до 25 лет

В Украине ожидают, когда украинский президент Владимир Зеленский подпишет принятый Верховной Радой закон о запрете мобилизации в Вооруженные Силы украинцев в возрасте до 25 лет.

На этот вопрос ответил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV, передает 24 Канал.

Смотрите также Что должны сделать критические предприятия, чтобы забронировать работников

Когда Зеленский подпишет закон

Как говорит нардеп, Верховная Рада сделала все от нее зависящее, приняв соответствующий законопроект, и он не знает, почему он не опубликован и не подписан президентом. По его словам, коммуницировать о причинах задержки подписи закона должны в Офисе Президента.

Я думаю, что в ближайшее время этот законопроект точно должен быть подписан, давайте подождем,

– уверяет Вениславский.

По его мнению, президент подпишет закон "очень быстро", но пока сроков по этому вопросу украинский чиновник не знает.

Напомним, что законопроект № 11379-д запрещает мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус ограниченно годных. Что касается тех, кто относится к этой категории и кого уже успели мобилизовать, то они могут быть уволены в запас.