На це запитання відповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV, передає 24 Канал.

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Коли Зеленський підпише закон

Як каже нардеп, Верховна Рада зробила все від неї залежне, ухваливши відповідний законопроєкт, і він не знає, чому він не опублікований та не підписаний президентом. За його словами, комунікувати про причини затримки підпису закону мають в Офісі президента.

Я думаю, що найближчим часом цей законопроєкт точно має бути підписаний, давайте почекаємо,

– запевняє Веніславський.

На його думку, президент підпише закон "дуже швидко", але наразі термінів щодо цього питання український посадовець не знає.

Нагадаємо, що законопроєкт № 11379-д забороняє мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних. Що стосується тих, хто належить до цієї категорії й кого вже встигли мобілізувати, то вони можуть бути звільнені в запас.