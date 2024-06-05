Билет в цивилизованный мир: что изменится благодаря закону об английском языке

Народные депутаты во втором чтении поддержали инициативу президента по официальному закреплению статуса английского как языка международного общения в Украине. Это дает старт процессу внедрения английского на всех уровнях общественной жизни в нашем государстве. Почему это важно и что теперь изменится – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Такой подход крайне важен, поскольку соответствует нашим евроинтеграционным стремлениям. Уже сейчас скрининг украинского законодательства происходит на английском языке, и переговоры о нашем вступлении в Европейский Союз тоже будут вестись на английском.

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Кроме того, применение английского на всех уровнях – это необходимое условие эффективной работы инвесторов в Украине, динамичного развития украинской туристической отрасли.

Госслужащие будут иметь время на изучение английского

В законопроекте определены категории госслужащих, которые обязательно должны владеть английским на уровне B1:

госслужащие категории А, главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители. У всех будет достаточно времени на подготовку, ведь норма начнет действовать через 2 года после прекращения военного положения;

для госслужащих категории Б и В, работников прокуратуры, Национальной полиции (старшего и среднего руководящего состава), налоговых и таможенных органов на изучение английского для получения соответствующей должности установлен срок в 4 года после окончания войны.

Всеобщей переаттестации действующих чиновников не будет. Речь идет только о тех случаях, когда человек подает свою кандидатуру на новую должность. В дальнейшем Кабмин будет определять процедуру, но мы уже имеем положительный опыт с сертификатом о владении украинским языком.

Стоит отметить, что уровень B1 – понятный формат, это не очень высокий уровень владения. Для тех должностных лиц, которые будут знать английский на высшем уровне, через 4 года после окончания военного положения предусмотрены выплаты или надбавки.

Английского в Украине будет становиться больше

Кабинету Министров поручено в течение 6 месяцев разработать и утвердить государственную целевую программу по содействию изучению и применению английского языка в Украине.

На вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, в некоторых видах транспорта информация должна дублироваться на английском языке. Это произойдет уже через 2 года после вступления в силу этого закона.

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Информация о культурных мероприятиях, архивных документах, музейных экспонатах должна иметь английскую версию. Здесь также отводится 2 года на подготовку.

Кроме того, важной в законопроекте является норма об обязательном использовании английского языка в образовательном процессе в садиках и других дошкольных учреждениях для малышей (ранний и младший дошкольный возраст). Она вступает в силу с сентября 2026 года.

Квоты на дубляж не меняются

Больше всего манипуляций вокруг законопроекта касались именно вопроса дубляжа на украинском языке.

Здесь надо успокоить наших граждан, ведь ни одна норма принятого законопроекта не касается дубляжа в кинотеатрах. В дальнейшем остается квота 90% на украинском языке и допустимая квота 10% для фильмов на других языках (кроме русского).

В то же время мы приняли важную правку, которая поручает Кабинету Министров разработать механизм компенсации стоимости билетов на фильмы на английском в пределах квоты 10%. Кинотеатры, которые не являются благотворительными организациями, не должны обанкротиться, если будут показывать фильмы на английском, а, например, студенты будут иметь возможность посмотреть своего любимого актера на языке оригинала. Когда именно это будет сделано – решит правительство.

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Я убеждена, что официальное закрепление статуса английского, как языка международного общения в Украине, постепенно будет повышать уровень конкурентоспособности нашего государства в Европе, к которой мы идем, и вообще в мире.

Мы лелеем свое, не чураемся его и одновременно учимся чужому, интегрируемся в цивилизованный мир, в общее западное пространство, а также расширяем возможности познавать нас.