Несогласованности исправили: Рада приняла закон об электронном реестре военнообязанных

Верховная Рада исправила несогласованности в законе о цифровизации украинской армии. В частности, он предусматривает создание единого электронного реестра и электронного кабинета военнообязанных.

Это открывает путь для подписи документа спикером парламента и президентом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, все 6 предложений набрали голоса. Речь об изменении шести позиций законопроекта согласно статье 131 Регламента Верховной Рады Украины об устранении несогласованностей.

После этого текст может отправиться на подпись спикеру Руслану Стефанчуку и дальше президенту Владимиру Зеленскому.

Заметим, что Рада приняла этот закон во втором чтении еще 16 января, и во время голосования в зале не хватило голосов для подтверждения ряда поправок. Возникла необходимость применить отдельную процедуру.

Закон об электронном воинском учете: подробно

! Законопроект предусматривает создание электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста,

Законопроект разработан с целью "законодательного усовершенствования процедуры информационного взаимодействия между государственными реестрами" для воинского учета и получения статуса ветерана войны.

Он предусматривает существенное расширение перечня данных, которые вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В частности, отныне запись в реестре будет содержать более 30 пунктов, в том числе информацию о: