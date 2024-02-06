Несогласованности исправили: Рада приняла закон об электронном реестре военнообязанных
Верховная Рада исправила несогласованности в законе о цифровизации украинской армии. В частности, он предусматривает создание единого электронного реестра и электронного кабинета военнообязанных.
Это открывает путь для подписи документа спикером парламента и президентом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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По его словам, все 6 предложений набрали голоса. Речь об изменении шести позиций законопроекта согласно статье 131 Регламента Верховной Рады Украины об устранении несогласованностей.
После этого текст может отправиться на подпись спикеру Руслану Стефанчуку и дальше президенту Владимиру Зеленскому.
Заметим, что Рада приняла этот закон во втором чтении еще 16 января, и во время голосования в зале не хватило голосов для подтверждения ряда поправок. Возникла необходимость применить отдельную процедуру.Важно! Законопроект предусматривает создание электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, порядок доступа к которому будет определять Минобороны.
Закон об электронном воинском учете: подробно
Законопроект разработан с целью "законодательного усовершенствования процедуры информационного взаимодействия между государственными реестрами" для воинского учета и получения статуса ветерана войны.
Он предусматривает существенное расширение перечня данных, которые вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В частности, отныне запись в реестре будет содержать более 30 пунктов, в том числе информацию о:
- уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре;
- сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы);
- реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, заведение образования, выдавшего, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность);
- мобильные номера и электронную почту;
- реквизиты паспорта гражданина Украины и документов, дающих право на выезд за границу;
- сведения о родителях и членах семьи;
- сведения об ограничении гражданской дееспособности, об установлении группы инвалидности;
- сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга;
- сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины;
- сведения о привлечении лица к уголовной и административной ответственности;
- сведения о владении иностранными языками;
- сведения о разрешении на хранение и ношение оружия;
- реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия, категория), а также документы о праве управления тракторами, морскими и воздушными судами;
- сведения о наличии права на отсрочку от призыва по мобилизации;
- сведения о статусе ВПЛ;
- сведения о статусе ветерана войны, погибших и пропавших без вести.