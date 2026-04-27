"Это вопрос безопасности наших граждан": глава МВД раскрыл детали подготовки закона об оружии

В Украине планируют утвердить закон об оружии для гражданского населения. Соответствующие консультации должны состояться уже на этой или же на следующей неделе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Укринформ.

Какие детали подготовки закона?

По словам главы МВД, вскоре должны пройти консультации по внедрению закона. К обсуждению планируют привлечь представителей медиа, экспертов, нардепов, военных – тех, которые разбираются в оружии.

Так, в ведомстве стремятся организовать общегосударственное обсуждение, чтобы понять, на каком этапе мы сейчас находимся.

Закон о гражданском оружии должен быть один для Украины. И этот закон не может подменять подзаконные акты. Это очень серьезный вопрос, вопрос безопасности наших граждан как во время войны, так и после войны,

– подчеркнул Клименко.

Он также выразил надежду, что совместными усилиями удастся прийти к общему знаменателю.

Отметим! Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус объяснил 24 Каналу, что легализация оружия в Украине в условиях войны может стать сдерживающим фактором для преступников.

Что известно о рисках легализации оружия?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что обществу следует быть внимательнее к потенциальным угрозам в публичных местах. В то же время он подчеркнул, что наличие оружия у гражданских не является идеальным способом защиты, ведь в реальных ситуациях возникает много юридических и практических ограничений, которые затрудняют его применение даже при наличии разрешения.

Адвокат Максим Крапивка объяснил, что в Украине уже действуют четкие правила получения разрешений на оружие, его хранения и использования, а его постоянное ношение на улице фактически не предусмотрено.

Со своей стороны операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society Николай Кузьмин предостерег, что массовая легализация оружия может создать ложное ощущение безопасности и привести к дополнительным рискам. Угроза от этого оружия, по его мнению заключается, в частности, в следующем: