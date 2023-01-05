Такое мнение 24 каналу выразил военнослужащий ВСУ Евгений Карась. По его словам, новый закон усиливает ответственность военных, в том числе за неисполнение приказов руководства.

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Согласно новым нормам, бойцам, самовольно покинувшим боевые позиции, грозит заключение. Как отметил Карась, это сделано для того, чтобы командование владело ситуацией, а бригады, которые должны выполнить определенную задачу, не становились причиной гибели соседних частей.

Это не о том, чтобы избирательно наказать отдельные подразделения. Речь идет о том, когда 3 одинаково оснащенных батальона ведут оборону, а один батальон убегает. Затыкать эту "дыру" должны другие подразделения. И все на этом направлении несут потери, чтобы стабилизировать ситуацию,

– рассказал военный.

"Мы не можем постоянно отступать"

Карась подчеркнул, что военные не могут отступать до Киева или Львова. По словам бойца, война – это ужас, и с этим нужно смириться.

Евгений Карась Военнослужащий ВСУ Я как человек, потерявший уже столько собратьев, что даже трудно перечислить все их имена – это более 50 человек, в том числе и мой брат – прекрасно понимаю цену этой войны. Но я осознаю, что мы должны выполнить военные задачи во что бы то ни стало. Ведь чем больше сместится линия фронта, тем больше будет гибнуть мирных жителей.

Он добавил, что где бы ВСУ не заняли рубежи, солдаты будут продолжать гибнуть.

"Война – это "рубилово". Мы не можем постоянно отступать. Отступим в Донецкой области – начнутся бои в Запорожье. Отступим там – начнется в Авдеевке", – сказал Карась.

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"Это не антисолдатский закон"

По словам Карася, в законе об усилении ответственности военных есть вещи, которые можно было бы просчитать лучше. Однако в целом, по мнению бойца ВСУ, нормы нового документа вполне обоснованы.

Евгений Карась Военнослужащий ВСУ Это не антисолдатский закон. Он касается всех, в том числе и Главнокомандующего, и офицеров. Никто не будет носиться с полковниками в случае, если они провалят какую-нибудь систему подготовки. Могут быть перегибы. Но этот закон сделан для того, чтобы мы выдержали оборону в сложное время.

Он отметил, что принятие закона отнюдь не означает, что украинские тюрьмы будут заполнены военнослужащими. Речь идет только о прецедентах, когда действия дезертиров, в том числе из числа офицеров, могут повлечь за собой страшные последствия для их собратьев.

Дезертиры подают плохой пример

Карась добавил, что в процессе подготовки законопроекта Генштаб ВСУ провел большую работу и проанализировал конкретные случаи, когда из-за действий офицеров солдаты отошли с позиций, а затем другие военные вынуждены были "закрывать" участок своими телами.

"Есть много случаев, когда такие офицеры избегают ответственности и обходятся только штрафом. Затем они возвращаются в ВСУ и демонстрируют, что можно не выполнять приказы. Этим они порождают у других желание в критический момент поддаться страху", – объяснил военный.

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