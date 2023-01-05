Таку думку 24 каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. За його словами, новий закон посилює відповідальність військових, зокрема за невиконання наказів керівництва.

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Згідно з новими нормами, бійцям, які самовільно залишили бойові позиції, загрожує ув'язнення. Як зазначив Карась, це зроблено для того, аби командування володіло ситуацією, а бригади, які мають виконати певне завдання, не ставали причиною загибелі сусідніх частин.

Це не про те, аби вибірково покарати окремі підрозділи. Йдеться про те, коли 3 однаково оснащених батальйони ведуть оборону, а один батальйон втікає. Затикати цю "діру" мусять інші підрозділи. І всі на цьому напрямку зазнають втрат, аби стабілізувати ситуацію,

– розповів військовий.

"Ми не можемо постійно відступати"

Карась наголосив, що військові не можуть відступати до Києва чи Львова. За словами бійця, війна – це жахіття, і з цим потрібно змиритися.

Євген Карась Військовослужбовець ЗСУ Я як людина, яка втратила вже стільки побратимів, що навіть важко перелічити всі їхні імена – це понад 50 людей, у тому числі і мій брат – прекрасно розумію ціну цієї війни. Але я усвідомлюю, що ми маємо виконати воєнні задачі хоч би що не сталося. Адже чим більше зміститься лінія фронту, тим більше гинутиме мирних мешканців.

Він додав, що де б ЗСУ не зайняли рубежі, солдати продовжуватимуть гинути.

"Війна – це "рубилово". Ми не можемо постійно відступати. Відступимо на Донеччині – почнуться бої на Запоріжжі. Відступимо там – почнеться в Авдіївці", – сказав Карась.

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"Це не антисолдатський закон"

За словами Карася, у законі про посилення відповідальності військових є речі, які можна було б прорахувати краще. Однак загалом, на думку бійця ЗСУ, норми нового документу є цілком обґрунтованими.

Євген Карась Військовослужбовець ЗСУ Це не антисолдатський закон. Він стосується всіх, у тому числі і Головнокомандувача, і офіцерів. Ніхто не буде панькатися з полковниками у разі, якщо вони провалять якусь систему підготовки. Можуть бути перегини. Але цей закон зроблений для того, аби ми витримали оборону у складний час.

Він зауважив, що ухвалення закону аж ніяк не означає, що українські в'язниці будуть заповнені військовослужбовцями. Йдеться лише про прецеденти, коли дії дезертирів, зокрема з числа офіцерів, можуть спричинити страшні наслідки для їхніх побратимів.

Дезертири подають поганий приклад

Карась додав, що у процесі підготовки законопроєкту Генштаб ЗСУ провів велику роботу та проаналізував конкретні випадки, коли через дії офіцерів солдати відійшли з позиції, а потім інші військові змушені були "закривати" ділянку своїми тілами.

"Є багато випадків, коли такі офіцери уникають відповідальності і відбуваються лише штрафом. Потім вони повертаються в ЗСУ і демонструють, що можна не виконувати накази. Цим вони породжують в інших бажання у критичний момент піддатися страху", – пояснив військовий.

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