Зеленский ответил на петицию за ветирование закона об усилении ответственности военных
Источник:ОП
Президент Украины Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект 8271, усиливающий уголовную ответственность военных. Глава государства подписал его неделю назад.
Владимир Зеленский подчеркнул, что подписанный им закон направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка при несении военной службы, повышении боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества.
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Ответ Зеленского по просьбе ветировать законопроект
Глава государства отметил, что при принятии решения о подписании учел позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.
В военном руководстве убеждены, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.
Также он призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.
Президент подчеркнул, что эти наказания должны применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.
В то же время он назвал залогом боеспособности военных подразделений, в том числе соблюдения военной дисциплины.
Что известно о законе о военных
Напомним, что 15 декабря появилась петиция президенту с просьбой ветировать законопроект об усилении наказания военнослужащих. Только за сутки ее подписали более 30 тысяч человек.
19 декабря Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поддержал громкий законопроект. Он публично обратился к президенту с просьбой подписать закон.
Президент Владимир Зеленский 24 января подписал закон об усилении ответственности для военных
Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений, среди которых:
- неповиновение,
- неисполнение приказа,
- угрозы или насилие в отношении начальника,
- самовольное оставление воинской части,
- дезертирство,
- самопроизвольное оставление поля боя.
Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения.