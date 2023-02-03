Зеленский ответил на петицию за ветирование закона об усилении ответственности военных

Президент Украины Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект 8271, усиливающий уголовную ответственность военных. Глава государства подписал его неделю назад.

Владимир Зеленский подчеркнул, что подписанный им закон направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка при несении военной службы, повышении боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества.

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Ответ Зеленского по просьбе ветировать законопроект

Глава государства отметил, что при принятии решения о подписании учел позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.

В военном руководстве убеждены, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.

Также он призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.

Президент подчеркнул, что эти наказания должны применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.

В то же время он назвал залогом боеспособности военных подразделений, в том числе соблюдения военной дисциплины.

Что известно о законе о военных

Напомним, что 15 декабря появилась петиция президенту с просьбой ветировать законопроект об усилении наказания военнослужащих. Только за сутки ее подписали более 30 тысяч человек.

19 декабря Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поддержал громкий законопроект. Он публично обратился к президенту с просьбой подписать закон.

Президент Владимир Зеленский 24 января подписал закон об усилении ответственности для военных

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений, среди которых:

неповиновение,

неисполнение приказа,

угрозы или насилие в отношении начальника,

самовольное оставление воинской части,

дезертирство,

самопроизвольное оставление поля боя.

Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения.