Володимир Зеленський наголосив, що підписаний ним закон спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни.

Читайте також Чи можуть забрати мандати в усіх нардепів з ОПЗЖ: Зеленський відповів на петицію

Відповідь Зеленського на прохання ветувати законопроєкт

Глава держави зауважив, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

У військовому керівництві переконані, що цей закон дозволить уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

Президент України підкреслив, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.

Водночас, він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі дотримання військової дисципліни.

Що відомо про закон про військових

Нагадаємо, що 15 грудня з'явилися петиція до президента з проханням ветувати законопроєкт про посилення покарання військовослужбовців. Лише за добу її підписали понад 30 тисяч осіб.

19 грудня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав гучний законопроєкт. Він публічно звернувся до президента із проханням підписати закон.

Президент Володимир Зеленський 24 січня підписав закон про посилення відповідальності для військових

Документ передбачає внесення відповідних змін у Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти. Зокрема, судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів, серед яких:

непокора,

невиконання наказу,

погрози або насильство щодо начальника,

самовільне залишення військової частини,

дезертирство,

самовільне залишення поля бою.

Також зростають терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення.