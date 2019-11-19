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      Закон о Донбассе начнут разрабатывать после "нормандского формата", – Разумков

      4 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков / politeka.net

      Спикер парламента Дмитрий Разумков не согласен с позицией министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что депутаты якобы "затягивают" с законом об "особом статусе" ОРДЛО.

      Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV подчеркнул, что законопроект будут разрабатывать сразу после встречи "нормандской четверки" президент, депутаты и "общество".

      Интересно: Уголовная ответственность за фейки: Разумков объяснил свою позицию

      Мне не совсем понятны такие высказывания, потому что и позиция президента, и позиция Верховной Рады такова, что президент, вернувшись с "нормандской встречи" вместе с парламентом и, главное, вместе с обществом, будут создавать законопроект,
      – пояснил спикер.

      Он также обратил внимание на то, что без приобщения всех вышеназванных структур реализовать этот законопроект будет тяжело.

      Президент об этом говорил, и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу,
      – резюмировал Разумков.

      Ранее в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что новый закон об "особом статусе" ОРДЛО должны согласовать с лидерами оккупированных территорий Донбасса.

      Он подчеркивал важность взаимодействия парламента и переговорной группы, "так как пилотная группа должна наработать идеи, которые после обсуждения в обществе должны лечь в основу закона".

      Что нужно знать о подготовке к закону?

      Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.

      • Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продлевал его действие на год.
      • Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.
      • Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
      • Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине.

      Что известно о нормандском саммите? Украинская сторона давно настаивает на встрече в Нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

      Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако Россия и ее руководство затягивали с согласием на встречу и отмечали, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

      14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

      Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:

      ►Разведение войск в Станице Луганской.
      ►Обмен пленными.
      ►Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      ►Отвод войск в Золотом и Петровском.
      ►Вопрос Крыма.

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      18 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Вадим Пристайко Нормандский формат Война на Донбассе Дмитрий Разумков
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