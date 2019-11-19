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      Закон про Донбас почнуть розробляти після нормандської зустрічі, – Разумков

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      Дмитро Разумков / politeka.net

      Спікер парламенту Дмитро Разумков не згоден з позицією міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що депутати начебто "затягують" із законом про "особливий статус" ОРДЛО.

      Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV наголосив, що законопроєкт розроблятимуть одразу після зустрічі "нормандської четвірки" президент, депутати та "суспільство".

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      Мені не зовсім зрозумілі такі висловлювання, тому що і позиція президента, і позиція Верховної Ради така, що президент, повернувшись із "нормандської зустрічі" разом з парламентом і, головне, разом із суспільством будуть створювати законопроєкт,
      – пояснив спікер.

      Він також звернув увагу на те, що без долучення всіх вищеназваних структур реалізувати цей законопроєкт буде важко.

      Президент про це говорив і вести якісь кулуарні або підкилимні розробки тих чи інших законопроєктів – це порушувати ті обіцянки, які були дані українському суспільству,
      – резюмував Разумков.

      Раніше в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляв, що новий закон про "особливий статус" ОРДЛО повинні узгодити з лідерами окупованих територій Донбасу.

      Він наголошував на важливості взаємодії парламенту і переговорної групи, "адже пілотна група повинна напрацювати ідеї, які після обговорення в суспільстві повинні лягти в основу закону".

      Що треба знати про підготовку до закону?

      Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

      • Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.
      • Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.
      • Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
      • Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні.

      Що відомо про нормандський саміт?Українська сторона давно наполягає на зустрічі у Нормандському форматі, де обговорять врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

      Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:
      ►Розведення військ у Станиці Луганській.
      Обмін полоненими.
      Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      Питання Криму.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Війна на Донбасі Нормандський формат Вадим Пристайко Законодавство
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