Закон о переименовании религиозных организаций: какие церкви попали в перечень

В Украине под закон о переименовании попал ряд церквей, центры управления которых расположены в России.

Религиоведческая экспертиза установила необходимость переименования 5 религиозных организаций, передает издание "Правительственный курьер".

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Перечень церквей, подпадающих под закон о переименовании:

Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ МП) Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ) Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповского согласия), другое название – Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковского согласия) Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Эти церкви должны в течение 3 месяцев внести в свои уставы сведения о том, что их руководящие центры расположены в РФ и подать документы для регистрации. Религиозным организациям, которые действуют на территории Украины и является частью этих объединений также придется изменить название.

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20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. После подписи президента Порошенко, закон вступил в силу 27 декабря 2018 года.

В УПЦ МП на такие шаги со стороны украинских парламентариев заявили, что "принятый законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины", которые к ним относятся.