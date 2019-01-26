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      Закон о переименовании религиозных организаций: какие церкви попали в перечень

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      Киево-Печерская лавра, которая находится в аренде УПЦ МП
      Киево-Печерская лавра, которая находится в аренде УПЦ МП / Иллюстративное фото

      В Украине под закон о переименовании попал ряд церквей, центры управления которых расположены в России.

       Религиоведческая экспертиза установила необходимость переименования 5 религиозных организаций, передает издание "Правительственный курьер".

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      Перечень церквей, подпадающих под закон о переименовании:

      1. Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ МП)
      2. Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ)
      3. Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповского согласия), другое название – Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ)
      4. Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковского согласия)
      5. Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

      Эти церкви должны в течение 3 месяцев внести в свои уставы сведения о том, что их руководящие центры расположены в РФ и подать документы для регистрации. Религиозным организациям, которые действуют на территории Украины и является частью этих объединений также придется изменить название.

      Читайте также: Что будет с церквями УПЦ МП, если они откажутся изменить название на РПЦ в Украине

      20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. После подписи президента Порошенко, закон вступил в силу 27 декабря 2018 года.

      В УПЦ МП на такие шаги со стороны украинских парламентариев заявили, что "принятый законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины", которые к ним относятся.

      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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