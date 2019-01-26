Закон про перейменування релігійних організацій: які церкви потрапили до переліку
В Україні під закон про перейменування потрапила низка церков, центри управління яких розташовані в Росії.
Так, релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування 5 релігійних організацій, передає видання "Урядовий кур'єр".
Читайте також: "Ніякий Томос не допоможе": в УПЦ МП відзначились хамським випадом у бік ПЦУ
Перелік церков, що підпадають під закон про перейменування:
- Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ МП);
- Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
- Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва – Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
- Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
- Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
Ці церкви повинні упродовж 3 місяців внести в свої статути відомості про те, що їхні керівні центри розташовані у РФ та подати документи на реєстрацію. Релігійним організаціям, які діють на території України та є частиною цих об'єднань також доведеться змінити назву.
Читайте також: Що буде з церквами УПЦ МП, якщо вони відмовляться змінити назву на РПЦ в Україні
20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачаєперейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. Після підпису президента Порошенка, закон набрав чинності 27 грудня 2018 року.
В УПЦ МП на такі кроки з боку українських парламентарів заявили, що "прийнятий законопроект порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України", які до них належать.