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      Закон про перейменування релігійних організацій: які церкви потрапили до переліку

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      Києво-Печерська лавра, яка перебуває в оренді УПЦ МП
      Києво-Печерська лавра, яка перебуває в оренді УПЦ МП / Ілюстративне фото

      В Україні під закон про перейменування потрапила низка церков, центри управління яких розташовані в Росії.

      Так, релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування 5 релігійних організацій, передає видання "Урядовий кур'єр".

      Читайте також: "Ніякий Томос не допоможе": в УПЦ МП відзначились хамським випадом у бік ПЦУ

      Перелік церков, що підпадають під закон про перейменування:

      1. Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ МП);
      2. Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
      3. Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва – Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
      4. Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
      5. Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

      Ці церкви повинні упродовж 3 місяців внести в свої статути відомості про те, що їхні керівні центри розташовані у РФ та подати документи на реєстрацію. Релігійним організаціям, які діють на території України та є частиною цих об'єднань також доведеться змінити назву.

      Читайте також: Що буде з церквами УПЦ МП, якщо вони відмовляться змінити назву на РПЦ в Україні

      20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачаєперейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. Після підпису президента Порошенка, закон набрав чинності 27 грудня 2018 року.

      В УПЦ МП на такі кроки з боку українських парламентарів заявили, що "прийнятий законопроект порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України", які до них належать.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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