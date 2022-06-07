Закончим войну, а потом займемся Лукашенко – Кавалевский о настроениях добровольцев из Беларуси

Белорусы, которые воюют на стороне Украины, делают это открыто и гордятся этим. Ведь они понимают, что борьба за независимость Украины оказывает непосредственное влияние на судьбу Беларуси.

Об этом 24 каналу рассказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Кавалевский. Он также отметил, что окончанием этой войны будет полный разгром России, чтобы у нее не было никакой возможности продолжать какие-либо войны.

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Добровольцы из Беларуси постоянно отмечают, что сначала они помогут Украине отстоять свою независимость, а потом будем заниматься Лукашенко,

– цитирует бойцов Валерий Кавалевский.

По словам представителя Светланы Тихановской, если наблюдать за реакцией Лукашенко – это его "очень пугает и нервничает".

Как объясняет Кавалевский, его очень пугают вооруженные люди, особенно после событий в 2020 году. Именно поэтому он усиливает репрессии и преследования тех, кто против его режима.

По мнению белорусского оппозиционера Латушко, наступление из Беларуси может произойти только при одном условии – когда белорусские вооруженные силы будут действовать вместе с российскими. Самостоятельно же войска Беларуси совершить такую операцию не смогут.

Белорусы имитируют активность на украинской границе – риски

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял , что Россия уже давно оккупировала территорию Беларуси. Учитывая это, страна-агрессорка может в любое время принять решение относительно Украины.

Однако украинское военное руководство готово к любому развитию событий. По его словам, Россия в Беларуси совершила достаточно мощную оккупацию. Поэтому определенное решение по Украине там могут принять в любой момент. Нам же нужно быть готовыми ко всем сценариям и быть в состоянии защитить себя.

О ситуации на белорусском направлении рассказывал и президент Владимир Зеленский. По его словам, риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Он все же уверял, что Украина готовится к разным сценариям. Но аналитики и эксперты пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Белоруссии. Не стоит забывать, что война началась с вторжения и со стороны белорусской границы.

По данным Генштаба, часть российской армии до сих пор находится на границе Беларуси с Украиной. Российские кафиры имеют на вооружении "Искандеры-М", "Панцири", самолеты и многие другие техники. В то же время, существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях не происходит. Наше командование держит под контролем ситуацию.

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