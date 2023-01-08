В ГУР оценили шансы завершить войну в 2023 году

В разведке отметили, что украинские военные сделают все возможное, чтобы завершить войну между Украиной и Россией в 2023 году. При этом наша главная цель неизменна – выход к границам 1991 года.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, от чего зависит победа Украины.

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Сможет ли Украина победить в 2023 году

Представитель ГУР отметил, что скорость завершения войны зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины такой же сильной, как сейчас.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы достичь завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в России и будет ли экономическое давление оставаться высоким,

– заявил Скибицкий.

На вопрос, будет ли Мелитополь следующей целью ВСУ на южном фронте, Скибицкий подчеркнул, что главной целью Украины является выход к границам 1991 года, так что, "да, конечно, и Мелитополь" будет освобожден.

Прогнозы развития войны в 2023 году