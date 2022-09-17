Война зимой: чего ждать Украине с наступлением холодов

Множество военных экспертов прогнозируют, что боевые действия на украинских фронтах в зимний период перейдут в неактивную фазу. Мол, холод не способствует ведению наступательных действий, а на стабильной линии столкновения будут проходить артиллерийские дуэли. Они правы, но лишь отчасти.

Наступление холодной погоды, конечно, делает жизнь солдат на передовой еще неудобнее, но при этом зима открывает для любой армии своеобразное окно возможностей. Если земля достаточно промерзла после осенних дождей, бронетехника может передвигаться по полям, что позволяет той или иной стороне проводить наступательные действия.

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Если же анализировать противостояние россии с Украиной, то опыт подсказывает, что кое-где о затишье зимой говорить не приходилось. Яркий тому пример – захват россиянами Дебальцево в феврале 2015 года. Кроме того, полномасштабное вторжение оккупанты начали совсем не в теплую погоду. Более того, накануне начала этой фазы войны многие говорили, что кремлю вообще придется отказаться от своих планов захвата Украины, ведь потепление сделает поля непригодными для продвижения техники.

Утихнут ли боевые действия в Украине зимой?

Ответ на волнующий многих украинцев вопрос зависит не только от погодных условий. В основном все зависит от плана нашего Генштаба и ситуации в зонах боевых действий. Если, например, захватчикам удастся заставить лукашенко напасть на Волынь, то, конечно, ни о какой позиционной войне в том направлении не будет и речи. То же касается и Юга и Востока, если путин сможет нашкрябать какие-то дополнительные резервы и попытаться обеспечить какое-нибудь продвижение на тех участках фронтов.

Кроме того, никто не знает, на каких позициях обе стороны закончат осеннюю фазу войны, насколько Россия и Украина смогут подготовиться к холодам, насколько у Сил нашей обороны будет достаточно бронетехники и средств уничтожения захватчиков для ведения маневренной обороны или тактических контрнаступательных действий.

Невозможно наверняка спрогнозировать и состояние российской орды спустя несколько месяцев. Впрочем, скорее всего, он станет еще хуже, ведь уже сейчас путинские убийцы испытывают определенный снарядный голод, страдают от нехватки топлива и еды. И что-то подсказывает, что благодаря HIMARS лучшей для них ситуация не станет.

Так что возможно любое развитие событий, на которое будут влиять многие факторы: и планы генштабов, и погода, и состояние подготовки армий к зиме. По одному сценарию, Украина может идти в наступление и отбивать у захватчиков свои земли. По другому – линия фронта стабилизируется, а к активизации боевые действия будут нести окопный характер. Однако определенная заморозка конфликта на зимнее время приведет к тому, что россияне смогут улучшить свои фортификации. Это усложнит дальнейшее освобождение территорий силами обороны Украины в теплый период года.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным в освобождении украинских территорий.

Я считаю, что эта зима переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они убегают по некоторым направлениям. Если бы мы были немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее,

– заметил президент.

Он добавил, что украинские защитники будут идти только вперед, освобождая территорию Украины от оккупантов.

Чем характеризуются боевые действия в зимнее время

Во время войны в холодное время года на первый план у любой армии главную роль играет снаряжение солдат. Если страна подготовилась к замене формы, в подразделениях раздали зимние берцы, все слои термобелья, шапки и перчатки, количество возвратных и безвозвратных потерь из-за холода будет минимальным.

Кроме того, зимой гораздо труднее вести наступательные действия. Ведь бронетехнику сложно замаскировать, а также достаточно существенно возрастает расход горючего, что в свою очередь приводит к напряжению логистики. К тому же бойцам в сотни раз труднее "вгрызаться" в промерзшую землю и окапываться.

В целом, согласно военным учебникам, зимой любое командование должно чаще проводить ротации подразделений, которые находятся на передовой, чтобы банально дать бойцам возможность отогреться.

Зимой у Украины будет преимущество

Логистика и обеспечение обычно являлись болезненным местом для российской армии. В то же время экипировка Сил обороны Украины существенно качественнее по сравнению с враждебной. Российские боевые части, пытающиеся создать кремль, не имеют ни одного оборудования для зимнего периода, а заменить летний комплект вовремя логисты вряд ли смогут.

Тем более оккупанты все свои силы бросают на подвоз боеприпасов, а не на обеспечение подразделений. К тому же, в российском генштабе до сих пор даже не начали задумываться о замене формы. Украина же в свою очередь уже сейчас занимается решением этой проблемы – проводит переговоры с партнерами по поставке одежды, закупает экипировку самостоятельно.

Занимаются этим и волонтеры, которые, как показала практика, иногда могут закрывать стратегические потребности армии.

Поэтому, скорее всего, у украинских войск будет преимущество над врагом в зимнее время. По крайней мере, за счет более лучшей комплектации каждого солдата.