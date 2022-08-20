ВСУ уже изменили ход войны: что станет началом ее конца

ВСУ уже изменили ход войны. Это первый шаг к победе. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Перелом уже произошел

Та смелость, которую военные демонстрируют каждый день, она также изменяет ход войны. Россия постепенно пытается превратить Украину в пепел, как это мы видели в Мариуполе.

К теме Страшный сон путина: американский генерал предрек поражение россии в брутальной войне с Украиной

На мой взгляд, самый быстрый способ закончить эту войну – это привлечь Командование Воздушными Силами и помочь Воздушным силам ВСУ уничтожить российские сухопутные войска.



Воздушные Силы ВСУ станут ключом к победе Украины в войне.

Советуем Взрывы в Крыму: пути устроит очередное жуткое злодеяние

Победу одержат крылья

Понадобится время, чтобы создать воздушную коалицию, украинским силам понадобится время для тренировок, но это отрежет россиян от поставок и связи с командованием в России. И это будет начало конца войны.

Да, многие боятся ответного ядерного удара, но я верю, что даже такая угроза не должна служить защитным щитом для россии.

Важное – Данилов заявил, что оккупанты осознают приближение украинской победы: смотрите видео