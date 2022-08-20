ВСУ уже изменили ход войны: что станет началом ее конца
ВСУ уже изменили ход войны. Это первый шаг к победе. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Перелом уже произошел
Та смелость, которую военные демонстрируют каждый день, она также изменяет ход войны. Россия постепенно пытается превратить Украину в пепел, как это мы видели в Мариуполе.
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На мой взгляд, самый быстрый способ закончить эту войну – это привлечь Командование Воздушными Силами и помочь Воздушным силам ВСУ уничтожить российские сухопутные войска.
Воздушные Силы ВСУ станут ключом к победе Украины в войне.
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Победу одержат крыльяПонадобится время, чтобы создать воздушную коалицию, украинским силам понадобится время для тренировок, но это отрежет россиян от поставок и связи с командованием в России. И это будет начало конца войны.
Да, многие боятся ответного ядерного удара, но я верю, что даже такая угроза не должна служить защитным щитом для россии.
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