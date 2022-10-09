Могут ли заполнять повестку в вашем присутствии: объяснение адвоката

В Украине идет мобилизация, во время которой военнообязанным могут вручить повестку в любом месте, в том числе на улице. Однако заполнение повестки непосредственно во время ее вручения – незаконное.

Об этом заявила адвокат Юлия Михай-Седова, пояснившая, как происходит процедура вручения повестки. Юрист рассказала, что в повестке должны быть указаны данные подписавшего ее руководителя определенного ТЦКСП.

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Как происходит вручение повестки без нарушений

Адвокат советует проверить, действительно ли указанный подписант является руководителем такого центра. Кроме того, в повестке до ее вручения уже должны быть вписаны ФИО и адрес человека, которому ее вручают. При этом Юлия Михай-Седова подчеркнула, что данные должны быть указаны без ошибок.

Вписывать ваши данные при вас из вашего паспорта – такие лица не имеют права!

– отметила адвокат.

Юрист добавила, что специальность, указанная в военном билете, также должна соответствовать специальности, указанной в повестке. Там же должно быть указано: вид повестки, дата, время, место, куда вы должны прибыть, документы, которые нужно иметь при себе.

Повестка должна быть скреплена печатью и подписана военным комиссаром.

"Если в повестке, которая вручается, есть какие-либо из вышеуказанных нарушений, то этот факт целесообразно зафиксировать на видео/фото – для использования в дальнейшем в качестве доказательств установленных нарушений", – сообщила адвокат.

Какие повестки бывают и кто может их вручать

Адвокат напомнила, что существует 4 вида повесток:

повестка об уточнении учетных данных;

повестка о прохождении военно-врачебной комиссии (ВКЛ);

повестка – призыв на срочную военную службу;

мобилизационное распоряжение после того, как прошли ВКЛ.

Также вручение повестки имеют право осуществлять 5 категорий:

органы местного самоуправления;

управляющие многоквартирных домов;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

руководители учебных заведений;

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

В Украине продолжается военное положение

Президент Владимир Зеленский в августе решил продлить военное положение и мобилизацию в Украине. После этого Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине на 90 дней – до 21 ноября. Также депутаты поддержали продолжение мобилизации.

Положения военного положения предусматривают запрет на выезд из Украины львиной доли военнообязанных в возрасте 18 – 60 лет. 1 октября президент Владимир Зеленский упразднил осенний призыв на срочную военную службу. Также глава государства отсрочил осеннюю демобилизацию.

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