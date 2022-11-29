Законные цели для ВСУ: несколько стран НАТО поддерживают удары по складам и аэродромам в России

Российские оккупанты часто обстреливают украинские города с территории своей страны. Поэтому несколько стран-членов НАТО считают, что военные аэродромы и склады в России являются законными целями для ВСУ.

В частности, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он говорит, что Украина должна иметь право свободно наносить удары по территории России.

Интересно НАТО должно покаяться, – Медведев в отчаянии призвал Альянс распуститься

Несколько стран НАТО считают, что Украина может бить по России

Ринкевичс заявил, что Украине следует позволить наносить удары по аэродромам и ракетным установкам, из которых бьют по украинской гражданской инфраструктуре. В то же время союзники "не должны бояться" эскалации.

Хотя США не накладывали ограничений на то, как ВСУ использует оружие, они до сих пор отказывались отправлять то, которое имеет достаточный радиус действия для нанесения ударов по территории России.

Некоторые другие страны-члены НАТО также считают, что Украина в целом не должна иметь ограничений в использовании оружия,

– заявил министр иностранных дел Латвии.

Заметьте "Увидим много": какое оружие могут предоставить Украине в результате саммита в Бухаресте

В НАТО продолжается дискуссия о передаче Украине систем Patriot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время саммита в Бухаресте шли дискуссии о возможности передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

"Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют", – заметил генсек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что будет настаивать на передаче Украине этих систем противовоздушной обороны и трансформаторов.

"Есть два ключевых месседжа: Patriot и трансформаторы. Сейчас критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от дальнейших атак России – это возможно достичь путем укрепления противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны", – заявил министр.

Что такое ЗРК MIM-104 Patriot Это американский зенитный ракетный комплекс, который используют армия США и ее союзники. Он состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Стоит посмотреть – Литва просит НАТО немедленно предоставить оружие Украине: видео