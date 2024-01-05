Штраф и заключение: какое наказание за уклонение от мобилизации предлагают в новом законопроекте

В законопроекте №10378 о мобилизации, который депутаты внесли в Верховную Раду, предлагается ужесточить наказание за уклонение от мобилизации.

В тексте законопроекта говорится, что Кабмин предлагает значительно увеличить штрафы за правонарушение мобилизации и военного учета.

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Какое наказание предлагает Кабмин для уклонистов

За нарушение правил военного учета, например, за уклонение от постановки на учет, нардепы предлагают увеличить штраф до 8 500 – 17 000 гривен. Сейчас сумма штрафа составляет 34000 – 5100 гривен.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан штраф будет составлять от 25 500 до 34 000 грн. Чиновникам штраф предлагают сделать выше – от 34 000 до 85 000 гривен.

Кроме того, людей, которые нарушат законодательство во время действия особого периода, могут задержать до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток.

В настоящее время уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в размере от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако после принятия изменений в закон это наказание применимо в частности для граждан, которые отказываются от прохождения медицинского осмотра (ВЛК).

В законопроекте есть нормы, противоречащие конституции