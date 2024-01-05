Штраф и заключение: какое наказание за уклонение от мобилизации предлагают в новом законопроекте
Источник:Верховная Рада
В законопроекте №10378 о мобилизации, который депутаты внесли в Верховную Раду, предлагается ужесточить наказание за уклонение от мобилизации.
В тексте законопроекта говорится, что Кабмин предлагает значительно увеличить штрафы за правонарушение мобилизации и военного учета.
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Какое наказание предлагает Кабмин для уклонистов
За нарушение правил военного учета, например, за уклонение от постановки на учет, нардепы предлагают увеличить штраф до 8 500 – 17 000 гривен. Сейчас сумма штрафа составляет 34000 – 5100 гривен.
За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан штраф будет составлять от 25 500 до 34 000 грн. Чиновникам штраф предлагают сделать выше – от 34 000 до 85 000 гривен.
Кроме того, людей, которые нарушат законодательство во время действия особого периода, могут задержать до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток.
В настоящее время уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в размере от 3 до 5 лет лишения свободы. Однако после принятия изменений в закон это наказание применимо в частности для граждан, которые отказываются от прохождения медицинского осмотра (ВЛК).
В законопроекте есть нормы, противоречащие конституции
- В законопроекте нардепы также предложили санкции для уклонистов. В частности, запрет на операции с недвижимостью, управление транспортом и пользование финансами.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что эти нормы противоречат конституции.
- 28 декабря он рассказал, что состоялась совещание с представителями Минобороны, на которой удалось найти компромиссы по скандальным пунктам. Он заверил, что права людей будут обеспечены.