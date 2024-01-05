У тексті законопроєкту мовиться, що Кабмін пропонує значно збільшити штрафи за правопорушення мобілізації та військового обліку.

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Яке покарання пропонує Кабмін для ухилянтів

За порушення правил військового обліку, до прикладу, за ухилення від постановки на облік, нардепи пропонують збільшити штраф до 8 500 – 17 000 гривень. Зараз сума штрафу становить 3 4000 – 5 100 гривень.

Натомість за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян штраф становитиме від 25 500 до 34 000 грн. Посадовцям штраф пропонують зробити вищим – від 34 000 до 85 000 гривень.

Крім того, людей, які порушать законодавство під час дії особливого період, можуть затримати до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб.

Наразі кримінальне покарання за ухилення від мобілізації передбачено у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі. Однак після ухвалення змін до закону це покарання може бути застосоване зокрема для громадян, які відмовляються від проходження медичного огляду (ВЛК).

У законопроєкті є норми, що суперечать конституції