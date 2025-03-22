Похищенные земли не смогут вернуть: Садовый предупредил о рисках законопроекта 12089

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект 12089, который является опасным для Украины. Он позволяет легализовать землю, которая была незаконно приватизирована.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

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Законопроект 12089 облегчает дерибан земли

По словам Садового, закон 12089 делает невозможным возвращение украденных земель общинам и государству. Речь идет о лесах, берегах рек, памятниках истории.

Чтобы подать иск – надо сначала заплатить рыночную стоимость земли в суд. Нет денег – нет суда. Даже если землю вернут – государство должно заплатить “владельцу” компенсацию. Даже если он получил ее через схемы,

– объясняет мэр.

Андрей Садовый отмечает, что в таком случае есть два варианта: или платить миллиарды ворам, или терять навсегда. И все это - во время войны.

Городской голова отмечает, что у него складывается впечатление, что закон писали те, кто считает: воровать у городов и общин – это нормально. В то же время сейчас есть сотни случаев, когда те, кто разворовывал землю, до сих пор не наказаны.

"Вместе с Ассоциацией городов Украины и общественными организациями должны создать справедливый закон – тот, что защищает общины и наказывает воров", – отметил Садовый. Он поделился ссылкой на петицию, которая требует от президента ветировать этот закон.

Кстати, в случае принятия законопроект 12089 обнуляет претензии к дерибанщикам лесов и побережий, если истек 10-летний срок.