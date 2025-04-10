Скандальный закон 12089: сколько потратили лоббисты для продвижения своей петиции к президенту
- Лоббисты потратили более 200 тысяч гривен на рекламу в Facebook и не менее полумиллиона гривен на рекламу в Telegram для продвижения петиции о поддержке закона 12089.
- Общественные организации и активисты призвали ветировать законопроект из-за возможных нарушений Конституции и трудностей в возвращении стратегических земель.
- Петиция лоббистов не смогла собрать 25 тысяч голосов, в то время как альтернативная петиция Мишеля Терещенко уже набрала необходимое количество для рассмотрения.
Андрей Семидидько призвал президента Владимира Зеленского подписать скандальный законопроект 12089. Для сбора голосов под его петицией пришлось потратить немало средств.
Только на рекламу в фейсбуке ушло более 200 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".
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Сколько средств потратили для продвижения петиции
По данным исследования "Голки", расходы на рекламу в Telegram, которая официально не учитывается и с которой государство не получает налоги, могли достичь не менее полумиллиона гривен. Общий охват аудитории всей информационной кампании составляет более 8,1 миллиона читателей.
Медиа, которые призывали поддержать законопроект 12089 / Инфографика "Иглы"
Однако председатель общественной инициативы Ирина Федорив отмечает, что даже с таким колоссальным охватом и рекламой, которая дезинформировала граждан, лоббисты до сих пор не смогли собрать 25 тысяч голосов под петицией Семидидько.
Тогда как петиция потомка рода Терещенко – Мишеля Терещенко – уже набрала необходимое для рассмотрения президента количество голосов. По ее словам, к информационной кампании присоединились Ада Роговцева, Александра Матвийчук, Валерий Пекар, Тарас Тополя и Игорь Кондратюк.
Но президент по требованию лоббистов решил безотлагательно, 7 апреля, подписать закон, который нарушает Конституцию и обнуляет претензии к дерибанщикам. Сейчас надо найти 45 нардепов, которые подпишут обращение в Конституционный Суд и тех, кто будет готов подать законопроект, чтобы сбалансировать законодательство,
– говорит Федорив.
Она добавляет, что сейчас нужно следить за делами в судах и отмечает, что важно, чтобы судьи пользовались Конституцией, а не антиконституционным законом.
Добавим, что, кроме петиции, свое обращение с требованием ветировать законопроект, подписали десятки организаций, в частности, Центр развития инноваций, “Greenpeace в Украине”, “Экология Право Человек”, “Украинская природоохранная группа”, “WWF-Украина”, “Экодия”, “ANTS” и Движение ЧЕСТНО.
Требование ветировать проект также поддержал Центр противодействия коррупции. Однако ответ на обращение общественных организаций по состоянию на 10 апреля не поступил.
Напомним, что 7 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон 12089, который меняет Гражданский кодекс, позволяя оставлять незаконно отчужденные земли в собственности добросовестных приобретателей, если с момента отчуждения прошло более 10 лет.
Стоит отметить, что закон не распространяется на стратегические земли и объекты критической инфраструктуры. Впрочем, активисты указывают на возможные пробелы в формулировках, которые могут усложнить возвращение таких земель.