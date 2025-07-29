31 июля парламент должен проголосовать за президентский законопроект, которым восстанавливается независимость НАБУ и САП, отмененная скандальным законом 12414.

22 июля Верховная Рада поддержала законопроект 12414, а впоследствии его подписал президент Зеленский. Согласно этому документу, НАБУ и САП полностью подчинялись генпрокурору. Фактическая ликвидация независимости антикоррупционных органов вызвала недовольство у общества. Тысячи людей в разных городах Украины вышли на протесты, передает 24 Канал.

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Как родился законопроект Зеленского 13533?

Глава государства не мог проигнорировать негативную реакцию общества на действия власти. Поэтому уже вскоре он внес в Раду новый законопроект под номером 13533. Он восстанавливает полномочия НАБУ и САП.

В комментарии РБК-Украина вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как готовился президентский законопроект.

По словам министра, к его разработке была привлечена большая команда – все чиновники, которые отвечают за это направление, в частности Минюст во главе с премьером Юлией Свириденко. Сам Федоров тоже активно поддерживал подготовку закона, опираясь на опыт взаимодействия с различными государственными структурами в рамках совместных цифровых и военных проектов.

Чиновник уточнил, что в результате правительственной работы появился новый сбалансированный законопроект, который восстановит антикоррупционную инфраструктуру государства.