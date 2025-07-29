Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что ожидает от народных депутатов поддержки президентского законопроекта по антикоррупционным органам. По его словам, НАБУ и САП будут оставаться независимыми, но будут введены определенные механизмы для защиты от российского влияния.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Стефанчука в эфире "Мы – Украина".

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Поддерживает ли спикер ВР новый закон об антикоррупционных органах?

Скандальный законопроект, из-за которого украинцы вышли на огромные митинги, Верховная Рада приняла 22 июля. Им ограничивались полномочия НАБУ и САП, которые должны были перейти под контроль Офиса Генерального прокурора. Тогда решение приняли 263 депутата, но из-за резонанса пришлось внедрять новые нормы. Так президент Владимир Зеленский внес в совет свой законопроект о работе антикоррупционных органов, который депутаты рассмотрят 31 июля.

После тех всех разговоров, которые мы провели с народными депутатами, после того, как эта инициатива от президента Украины вошла и она имеет определенный баланс, я рассчитываю, что этот законопроект также будет поддержан в украинском парламенте за основу и в целом,

– отметил Руслан Стефанчук.

Согласно новому документу, антикоррупционные органы будут иметь независимость, как это и было раньше. Однако по новым правилам, если их поддержат, определенные должностные лица НАБУ и САП должны будут проходить проверку на полиграфе.

По словам главы Верховной Рады, такой законопроект является компромиссным и консолидационным. Его поддержали даже в Европейском Союзе. Стефанчук также добавил, что демократические процессы в Украине сейчас показывают, что среди граждан есть те, кто никогда не будет воспринимать любые другие формы управления государством".

Спикер также призывает комитет и депутатов не затягивать с решением и принять законопроект как можно скорее.