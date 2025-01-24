Риск для нацбезопасности: организации требуют Зеленского ветировать законопроект №6013

Ряд общественных организаций обратились к Владимиру Зеленскому с требованием ветировать законопроект Руслана Стефанчука №6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла". Отмечается, что этот законопроект парламент поддержал во втором чтении 9 января.

Читайте также Кому из предпринимателей грозят штрафы в 50% средней зарплаты

В чем проблема законопроекта №6013

Обращение к президенту Украины подписали общественная инициатива "Игла", "Экология. Право. Человек", "Украинская природоохранная группа" и ряд других инициатив.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин писал о том, что законопроект содержит правку, которая дает возможность "простить всех, кто провалил поставки оружия на фронт". Речь идет о правке народного депутата от "Слуги народа" Алексея Мовчана. Она предусматривает временное освобождение исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам от обязанности уплаты штрафа в случае задержек поставок оружия.

Это не единственный риск для нацбезопасности. Если президент подпишет закон, то не останется тех предприятий, которые нельзя было бы приватизировать. Верховная Рада не выполнила свою работу и не утвердила перечень предприятий, не подлежащих приватизации. А это ее Конституционная обязанность,

– объяснила председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив.

По ее словам, этим законопроектом пытаются реализовать то, что ранее хотел сделать бывший заместитель Андрея Ермака – Ростислав Шурма. Речь идет о государственном предприятии "Леса Украины", над которым государство может потерять контроль и частные владельцы будут пользоваться всеми землями с лесами Украины.

Сейчас закон передали на согласование в главный комитет. После этого он должен поступить на подпись президенту, если не сработают поданные нардепами постановления, которые должны были бы его заблокировать.

23 января прошло заседание регламентного комитета Верховной Рады. Во время заседания рассматривали постановления, которые подали народные депутаты, чтобы помешать тому, чтобы законопроект пошел на рассмотрение призиденту.

По словам народного депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, эти постановления, вероятно, провалятся во время голосования в сессионном зале.

Регламентный комитет принял, что все постановления будет рассматривать на заседании парламент. Во время голосования за проект №6013 были нарушения Регламента Верховной Рады. Все же понимают, что народные депутаты должны иметь надлежащие документы перед рассмотрением за 10 дней. Решение комитета довольно мягко выписано. Поэтому можно сказать, что коллеги готовятся к отклонению этих постановлений,

– сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп добавила, что власть, к сожалению, не сделала выводов из волны аналитики по этому проекту, не услышала возмущение со стороны местного самоуправления и общественного сектора.