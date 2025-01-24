Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка". Зазначається, що цей законопроєкт парламент підтримав у другому читанні 9 січня.

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У чому проблема законопроєкту №6013

Звернення до президента України підписали громадська ініціатива "Голка", "Екологія. Право. Людина", "Українська природоохоронна група" та низка інших ініціатив.

Раніше очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін писав про те, що законопроєкт містить правку, яка дає можливість "пробачити всіх, хто провалив постачання зброї на фронт". Йдеться про правку народного депутата від "Слуги народу" Олексія Мовчана. Вона передбачає тимчасове звільнення виконавців державних контрактів з оборонних закупівель від обов'язку сплати штрафу у разі затримок поставок зброї.

Це не єдиний ризик для нацбезпеки. Якщо президент підпише закон, то не залишиться тих підприємств, які не можна було б приватизувати. Верховна Рада не виконала свою роботу і не затвердила перелік підприємств, що не підлягають приватизації. А це її Конституційний обов'язок,

– пояснила голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

За її словами, цим законопроєктом намагаються реалізувати те, що раніше хотів зробити колишній заступник Андрія Єрмака – Ростислав Шурма. Йдеться про державне підприємство "Ліси України", над яким держава може втратити контроль і приватні власники користуватимуться всіма землями з лісами України.

Наразі закон передали на узгодження до головного комітету. Після цього він має надійти на підпис президенту, якщо не спрацюють подані нардепами постанови, які мали б його заблокувати.

23 січня пройшло засідання регламентного комітету Верховної Ради. Під час засідання розглядали постанови, які подали народні депутати, аби перешкодити тому, щоб законопроєкт пішов на розгляд призиденту.

За словами народної депутатки Іванни Климпуш-Цинцадзе, ці постанови, ймовірно, проваляться під час голосування у сесійній залі.

Регламентний комітет ухвалив, що всі постанови буде розглядати на засіданні парламент. Під час голосування за проєкт №6013 були порушення Регламенту Верховної Ради. Всі ж розуміють, що народні депутати мають мати належні документи перед розглядом за 10 днів. Рішення комітету доволі м'яко виписано. Тому можна сказати, що колеги готуються до відхилення цих постанов,

– сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нардепка додада, що влада, на жаль, не зробила висновків з хвилі аналітики щодо цього проєкту, не почула обурення з боку місцевого самоврядування та громадського сектору.