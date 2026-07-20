Об этом 24 Канал рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий. По его словам, в рамках законопроекта предлагается вводить санкции против стран, импортирующих российские энергоресурсы. Это ударит по Китаю, Индии и другим партнерам страны-агрессора. Но есть нюанс.

Что не так с законопроектом?

Как подчеркнул Городницкий, от самого законопроекта, соавтором которого был покойный Грэм, осталось не так уж и много. Если раньше речь шла о 500% пошлине за покупку российских энергоресурсов, то сейчас речь идет лишь о 100%.

Также в законопроекте вводят много различных предохранительных мер. Все сводится к тому, что Трамп единолично сможет решать, против кого вводить санкции, а против кого – нет.

То есть Трамп сможет их ввести, затем отложить или вообще отменить. Мы уже видели, как он вводил санкции против российского "Лукойла". Это были хорошие новости, но потом он несколько раз их откладывал. Фактически они сейчас не действуют,

– сказал Городницкий.

Как изменился законопроект Грэма о санкциях против России: смотрите видео 24 Канала

Трамп публично выступает в поддержку этого законопроекта. Но все эти заявления – лишь для того, чтобы поднять его рейтинг. Не стоит ожидать какого-то прорывного результата.

Законопроект переработали до основания. И гипотетически он может быть принят. Остается только ждать, против кого будут введены санкции и в каком формате. И опять же, возможно, отсрочка продлится,

– отметил Городницкий.

Добавим, что при этом основательница и директор общественной организации Razom We Stand Светлана Романко отметила, что последствия законопроекта все равно будут ощутимы для России. Важно, чтобы его приняли в Конгрессе США.