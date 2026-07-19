Важно, чтобы законопроект Линдси Грэма действительно вступил в силу и были введены тарифы для Китая, Индии, Турции, Бразилии, Словакии – стран, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Основательница и директор общественной организации Razom We Stand Светлана Романко рассказала "24 Каналу", какие изменения претерпел этот законопроект и от кого сейчас зависит, будет ли он реализован.

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Романко подчеркнула, что законопроект Грема будет реализован, и последствия его вступления в силу будут ощутимы.

Изначально этот документ предусматривал без исключения 500-процентную пошлину для любой страны, закупающей российскую нефть и газ. Однако он получил большую поддержку 80 конгрессменов, но в то же время и критику. Поэтому в новой версии, принятой в середине июля, тариф был снижен с 500% до максимум 100%. Также принятие этого тарифа было возложено на президента Трампа,

– пояснила основательница общественной организации Razom We Stand.

Даже если тариф составит 20–50 %, но будет наложен на пять основных покупателей, среди которых Китай, Индия, Венгрия, Словакия и Азербайджан, это сразу нанесет им экономический ущерб. Они будут вынуждены отказаться в первую очередь от российской нефти. Законопроект также будет направлен на покупателей российского газа. И это, по ее мнению, очень позитивный шаг.

В то же время настораживает то, что этот законопроект становится "ручным" для Дональда Трампа. Он может либо ввести торговую пошлину на этих нарушителей, либо никогда этого не сделать. Хотелось бы, чтобы все-таки Конгресс проголосовал за него или органы, отвечающие за внедрение санкций, а не Трамп,

– подчеркнула Светлана Романко.

Кроме того, этот законопроект, по ее словам, не ограничивается тарифами и предусматривает ужесточение санкций в отношении Владимира Путина и его высокопоставленных союзников, представителей российских властей, Центрального банка России, предприятий военно-промышленного комплекса, российских нефтяных и газовых проектов, таких как "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ". Особенно критически важно ввести санкции в отношении "Ямал СПГ", откуда поступает 80% сжиженного газа на мировой рынок. В то же время санкции в отношении "Арктик СПГ" уже введены.

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"Эта версия законопроекта немного слабее предыдущей, однако она очень выгодна для Украины и очень невыгодна для России. Она может заставить банки, трейдеров, страховые компании отказываться от операций с Россией, усилить санкции против теневого флота, повысить дисконт на нефть марки Urals, создать риск для китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводов, а также укрепить переговорные позиции США перед Пекином", – уверена директор общественной организации Razom We Stand.

Однако, как отметила она, этот законопроект еще не стал законом. Он должен пройти через Палату представителей, быть согласованным с ее версией, и только тогда можно ожидать его вступления в силу.

Напомним, что обновленный законопроект о санкциях против России, который до своей смерти подготовил сенатор Линдси Грэм, уже имеет как минимум 61 соавтора – 39 республиканцев и 22 демократа. Это позволяет принять его в Сенате. В настоящее время документом занимается сенатор Ричард Блюменталь, и законопроект после утверждения верхней палатой должен получить поддержку Палаты представителей.