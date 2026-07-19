Важливо, щоб законопроєкт Ліндсі Грема дійсно почав працювати і були запроваджені тарифи для Китаю, Індії, Туреччини, Бразилії, Словаччини – країн, які продовжують купувати російські енергоресурси. Засновниця та директорка ГО Razom We Stand Світлана Романко розповіла 24 Каналу, яких змін набув цей законопроєкт та від кого нині залежить, чи буде він реалізований.

Які російські компанії можуть потрапити під санкції Грема?

Романко підкреслила, що законопроєкт Грема буде імплементовано і наслідки від його реалізації будуть відчутними.

Спершу цей документ передбачав безвиняткове 500% мито на будь-яку країну, яка купує російську нафту і газ. Проте він отримав велику підтримку 80 конгресменів, але водночас і критику. Тому в новій версії в середині липня тариф було знижено з 500% до максимуму 100%. Також ухвалення цього тарифу було перекладено на президента Трампа,

– пояснила засновниця ГО Razom We Stand.

Навіть якщо тариф буде складати 20 – 50%, але буде накладений на п’ять основних покупців, серед яких Китай, Індія, Угорщина, Словаччина і Азербайджан, це одразу завдасть їм економічних збитків. Вони будуть змушені відмовитися насамперед від російської нафти. Законопроєкт також буде спрямований на покупців російського газу. І це, на її думку, дуже позитивний крок.

Водночас насторожує те, що цей законопроєкт стає ручним для Дональда Трампа. Він може або накласти торгівельне мито на цих порушників, або ніколи цього не зробити. Хотілося б, щоб все ж таки Конгрес проголосував за нього або органи, які впроваджують імплементацію санкцій, а не Трамп,

– підкреслила Світлана Романко.

Також цей законопроєкт, за її словами, не обмежується тарифами і передбачає посилення санкцій щодо Володимира Путіна і його високопоставлених союзників, представників російської влади, Центробанку Росії, підприємств військово-промислового комплексу, російських нафтових і газових проєктів, таких як Yamal LNG та Arctic LNG. Особливо критично важливо санкціонувати Yamal LNG, з якого надходить 80% скрапленого газу на світовий ринок. Водночас санкції щодо Arctic LNG вже запроваджені.

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"Ця версія законопроєкту трохи слабша за попередню, але все одно для України дуже виграшна і дуже програшна для Росії. Вона може змусити банки, трейдерів, страхові компанії відмовлятися від російських операцій, посилити санкції проти тіньового флоту, підвищити дисконт на нафту марки Urals, створити ризик для китайських та індійських нафтопереробних заводів, а також посилити переговорні позиції США перед Пекіном", – впевнена директорка ГО Razom We Stand.

Проте, як відзначила вона, цей законопроєкт ще не став законом. Він має пройти Палату представників, бути узгодженим із її версією, і тоді вже можна очікувати правозастосування.

Нагадаємо, що оновлений законопроєкт щодо санкцій проти Росії, який до своєї смерті підготував сенатор Ліндсі Грем, вже має щонайменше 61 співавтора – 39 республіканців і 22 демократи. Це дозволяє ухвалити його в Сенаті. Нині документом опікується сенатор Річард Блюменталь, і законопроєкт після затвердження верхньою палатою має отримати підтримку Палати представників.