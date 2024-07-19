Это стыд, – нардеп из фракции "Голос" о скандальном "антикоррупционном законопроекте"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11340, который позволяет подозреваемым в коррупционных преступлениях чиновникам заключать сделки со следствием и платить штраф за правонарушения. Фактически он дает право легализовать коррупцию.

Народный депутат, фракция "Голос" Роман Лозинский подчеркнул 24 Каналу, что это большой стыд для парламента. Нужно делать все, чтобы этот скандальный законопроект не протащили во втором чтении.

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"На самом деле это большой стыд парламента. Законопроект, за который ни я, ни коллеги из моей фракции не голосовали. По факту он дает право легализовать коррупцию. Затем, если будет уголовное дело и приговор, можно откупиться", – сказал он.

Так коррупционеры смогут откупиться

этом законопроекте говорится, что чиновник, которого подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, может заплатить штраф в размере от 102 до 204 миллионов гривен.

Роман Лозинский отметил, что пока никак не может собраться голосов за запрет российской православной церкви, лишение предателей званий и так далее, то на этот законопроект нашлось 226 голосов. Его изо всех сил будут пытаться блокировать во втором чтении.

Очень рентабельно. Теперь каждый коррупционер сможет посчитать, насколько выгодна та или иная коррупционная сделка, потому что можно будет посчитать, за сколько они откупятся. В законопроекте есть суммы, за которые можно потом идти на договор со следствием,

– подчеркнул нардеп.

Нужна неотвратимость наказаний

Народный депутат объяснил, что наполнить бюджет можно будет, если в парламенте будут приняты законопроекты судебной реформы. Тогда будет неотвратимость наказаний. За коррупционные преступления будет тюрьма. Государственная казна наполнится, потому что воровать будет просто невыгодно.

Сейчас дел много, но результаты очень низкие. А теперь еще и к этому ты можешь просчитать, что украл 100 гривен – заплатил 30 и вышел в плюс 70. Страна, которая борется за коррупционеров во время полномасштабной войны – это абсолютный сюр, абсурд и стыд,

– отметил он.

Сейчас готовятся ко второму чтению, чтобы не было никаких шансов снова "протянуть" этот законопроект. Здесь очень важна огласка общества. Лозинский призвал украинцев не молчать и постоянно распространять информацию в соцсетях.