У Зеленского оценили, когда будет принят законопроект о мобилизации
Кабмин 11 января отправил на доработку законопроект об изменениях в мобилизации. В Офисе Президента рассказали, когда парламент может принять обновленный документ.
Верховная Рада Украины может принять законопроект о мобилизации через несколько недель – уже доработан документ с предложениями народных депутатов. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует 24 Канал.
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Когда примут законопроект о мобилизации
Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом еще дополнительных поправок, которые нужно внести,
– сказал он.
Подоляк отметил, что при принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и, например, антикоррупционного и других комитетов парламента.
Законопроект о мобилизации в Украине: основные новости
- В конце декабря 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения
- В этом году 11 января Кабинет Министров отозвал законопроект об изменениях в мобилизации. Это было необходимо, чтобы доработать его и учесть правки, внесенные комитетами Верховной Рады.
- Украинская нардепка Марьяна Безуглая поделилась информацией, что, вероятно, планируется изменить по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы.
В новой редакции законопроекта о мобилизации могут исключить следующие предложенные изменения:
- требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;
- антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;
- отсрочку действующим народным депутатам Украины;
- отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
- изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
- норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;
- изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
- изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;
- изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
- исключить повестки по электронной почте;
- Кроме того, Безугла также рассказала, что в одном из пунктов документов хотят сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет.