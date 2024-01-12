У Зеленского оценили, когда будет принят законопроект о мобилизации

Кабмин 11 января отправил на доработку законопроект об изменениях в мобилизации. В Офисе Президента рассказали, когда парламент может принять обновленный документ.

Верховная Рада Украины может принять законопроект о мобилизации через несколько недель – уже доработан документ с предложениями народных депутатов. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует 24 Канал.

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Когда примут законопроект о мобилизации

Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом еще дополнительных поправок, которые нужно внести,

– сказал он.

Подоляк отметил, что при принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и, например, антикоррупционного и других комитетов парламента.

Законопроект о мобилизации в Украине: основные новости

В конце декабря 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения

В этом году 11 января Кабинет Министров отозвал законопроект об изменениях в мобилизации. Это было необходимо, чтобы доработать его и учесть правки, внесенные комитетами Верховной Рады.

Украинская нардепка Марьяна Безуглая поделилась информацией, что, вероятно, планируется изменить по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы.

В новой редакции законопроекта о мобилизации могут исключить следующие предложенные изменения: