Зеленский подал в Раду законопроект о множественном гражданстве: что предусматривает

Владимир Зеленский инициировал проект закона, который предусматривает изменения в обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. В частности, президент предлагает, чтобы в некоторых случаях допускалось множественное гражданство.

Ведь в Украине запрещено двойное гражданство. Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснял, что лица с двойным гражданством рассматриваются как граждане Украины и подпадают под украинское законодательство, пишет 24 Канал.

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Что известно о проекте закона о множественном гражданстве

В пояснительной записке законопроекта №11469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины говорится, что цель документа:

актуализировать правовое регулирование вопросов гражданства Украины, учитывая необходимость обеспечения национальной безопасности и национальных интересов Украины, чтобы сохранить единство украинского сообщества, уменьшение негативных последствий демографического кризиса в результате войны России с Украиной;

в результате войны России с Украиной; упростить порядок приобретения гражданства Украины и усовершенствовать регулирование правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или являются одним из супругов такого лица, или являются ребенком такого лица.

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Документ предусматривает, что человек может приобрести множественное гражданство в следующих случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Кто не сможет получить множественное гражданство

Документ предусматривает, что множественность гражданства не допускают в отношении людей, которые имеют гражданство:

государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом,

государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности – голосовала против Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 года № 68/262.".

Также новый документ уточняет условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство.

Кроме того, пересматривает основания для потери гражданства Украины, регулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого закончился, иностранцами и людьми без гражданства, которые проходили службу в армии, для получения вида на жительство.

Законопроект нормирует вопрос о правовом статусе иностранцев и людей без гражданства, которые во время действия военного положения предоставляют или предоставляли стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, взрывотехническую и другую помощь войску непосредственно в районах ведения боевых действий.