Ведется коммуникация с партнерами: будут ли украинцы получать повестки за рубежом

Новая версия законопроекта о мобилизации включает в себя норму о военнообязанных гражданах, которые находятся за рубежом. Украина уже ведет коммуникацию по этому поводу с международными партнерами.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Он отметил, что все граждане должны быть равны перед законом.

Читайте также Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

Законный процесс

Ярослав Юрчишин отметил, что у стран-партнеров есть ощущение необходимости содействия Украине в этом процессе. Все зависит от того, как далеко государства расположены от Украины. Поэтому, вероятно, можно будет наблюдать перемещение военнообязанных, к примеру, из Польши в Испанию.

В любом случае сейчас ведется коммуникация с нашими международными партнерами. То, что государство защищают те, кто остались, а не те, которые нашли механизмы где-то легальные, где-то не очень, чтобы уехать, подрывает логику равенства граждан перед законом,

– подчеркнул он.

Любые решения относительно привлечения к ответственности, ограничения прав и так далее принимают не силовые структуры. Все делается через суд, как и должно быть в демократической стране.

"Конечно, при условии, когда есть определенная претензия, фиксируется неявка, выдерживается срок, эти все документы подаются в суд. И уже следующие шаги происходит только по решению суда. Поэтому здесь с точки зрения законности этого процесса вопросов нет", – объяснил народный депутат.

Новый законопроект: главное