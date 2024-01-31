Ведется коммуникация с партнерами: будут ли украинцы получать повестки за рубежом
Новая версия законопроекта о мобилизации включает в себя норму о военнообязанных гражданах, которые находятся за рубежом. Украина уже ведет коммуникацию по этому поводу с международными партнерами.
Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Он отметил, что все граждане должны быть равны перед законом.
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Законный процесс
Ярослав Юрчишин отметил, что у стран-партнеров есть ощущение необходимости содействия Украине в этом процессе. Все зависит от того, как далеко государства расположены от Украины. Поэтому, вероятно, можно будет наблюдать перемещение военнообязанных, к примеру, из Польши в Испанию.
В любом случае сейчас ведется коммуникация с нашими международными партнерами. То, что государство защищают те, кто остались, а не те, которые нашли механизмы где-то легальные, где-то не очень, чтобы уехать, подрывает логику равенства граждан перед законом,
– подчеркнул он.
Любые решения относительно привлечения к ответственности, ограничения прав и так далее принимают не силовые структуры. Все делается через суд, как и должно быть в демократической стране.
"Конечно, при условии, когда есть определенная претензия, фиксируется неявка, выдерживается срок, эти все документы подаются в суд. И уже следующие шаги происходит только по решению суда. Поэтому здесь с точки зрения законности этого процесса вопросов нет", – объяснил народный депутат.
Новый законопроект: главное
- Кабмин обновил законопроект о мобилизации, который должна рассмотреть Верховная Рада. В частности, проект закона предусматривает предоставление украинцам за рубежом консульских услуг только при наличии военно-учетных документов. Речь идет о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами.
- Это касается даже оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта гражданина Украины. Наличие военно-учетных документов и их действительность должен проверять консульский чиновник.
- Также проект закона предусматривает изменение призывного возраста, который сейчас составляет от 18 до 27 лет. Норма предлагает уменьшить предельную цифру призывного возраста с 27 до 25 лет.
- Документ предлагает наказывать военнообязанных, которые уклоняются от военной службы, через суд. Речь идет о вынесении судебных решений и их принудительном исполнении. Уклонистов могут временно ограничить в правах относительно выезда за границу или управления транспортом, а еще им могут арестовать счета в банках.