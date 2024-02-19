Законопроект о мобилизации: когда состоится второе чтение и какие вопросы рассмотрят

Депутаты могут рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе. По ряду пунктов законопроекта все еще продолжается оживленная дискуссия, однако "есть все шансы" проголосовать уже в скором времени.

Законопроект о мобилизации, вероятно, "будет сложно проходить", но "есть все шансы его проголосовать во втором чтении в целом". Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель главы Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, передает 24 Канал.

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Когда состоится второе чтение

21 февраля станет последним днем подачи поправок к законопроекту о мобилизации. Именно после этого может состояться голосование Верховной Рады.

Я надеюсь, что еще на этой неделе у Верховной Рады есть шанс проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении. 21 февраля крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает, а для этого есть все основания, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, и еще на этой неделе можно рассмотреть во втором чтении,

– пояснил Михаил Цымбалюк.

По каким вопросам продолжается дискуссия

Демобилизация срочников. Михаил Цымбалюк убежден, что именно этот пункт вызовет самые активные дискуссии. Он требует, чтобы срочники были немедленно демобилизованы, так как уже отслужили несколько месяцев или даже лет.

"Они этого заслуживают, они прослужили несколько месяцев, а некоторые несколько лет. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", – добавляет нардеп.

Лица с инвалидностью. Сложной темой также, по мнению Цымбалюка, станет уход за лицом с инвалидностью. По его мнению, человек сам должен определять, кто за ним будет ухаживать.

"Это один человек из числа родственников, близких родственников. Но еще раз подчеркну – это должно быть только одно лицо, которое определит сам человек, за которым нужен уход. Но это должно быть закреплено в этом законе. Вокруг этого продолжаются дискуссии. И я думаю, что мы найдем общее мнение. Потому что лицо с инвалидностью имеет право на уход", – сказал Цымбалюк.

Отсрочка от службы для преподавателей вузов. В Раде считают, что преподаватели высших учебных заведений без ученой степени и ученого звания также имеют право на отсрочку.

"И докторанты, которые на контрактной форме обучения, тоже имеют право на отсрочку. То, что их много, вероятно, не их вина. Это вина правительства, которое давало высшим учебным заведениям квоты, то есть лицензионные условия. Можно говорить о том, что со следующего года будет ограниченное количество, но это уже другая история. Но те, кто заплатил деньги и учится, должны завершить обучение", – пояснил позицию нардеп.

Демобилизация и ротация. Парламентарий убежден, что демобилизация через 36 месяцев – это слишком долгий срок.

"Мы предлагаем 18 месяцев, если 12 из них боец находился в зоне боевых действий. Это будет справедливо. И ротация – за какой период. А для этого нужно определенное количество людей, чтобы можно было ротировать те подразделения, которые сегодня на территории выполнения боевой задачи, могли отходить на отдых, иметь право восстановиться и отдохнуть", – добавляет Цымбалюк.

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